N・フォレストvsマンチェスター・C スタメン発表
[12.27 プレミアリーグ第18節](The City Ground)
※21:30開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 13 ジョン・ビクトル
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 21 オマリ・ハッチンソン
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 26 マッツ・セルス
DF 4 モラート
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 44 ザック・アボット
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 29 ディラン・バクワ
監督
ショーン・ダイチ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 16 ロドリ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
FW 56 R. McAidoo
FW 92 R. Heskey
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
