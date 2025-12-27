[12.27 プレミアリーグ第18節](The City Ground)

※21:30開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 13 ジョン・ビクトル

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 37 ニコロ・サボーナ

MF 7 カラム・ハドソン・オドイ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 21 オマリ・ハッチンソン

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 26 マッツ・セルス

DF 4 モラート

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 44 ザック・アボット

MF 12 ドウグラス・ルイス

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 15 アルノー・カリムエンド

FW 29 ディラン・バクワ

監督

ショーン・ダイチ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

MF 16 ロドリ

MF 63 D. Mukasa

FW 26 サビーニョ

FW 56 R. McAidoo

FW 92 R. Heskey

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります