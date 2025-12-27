「やばすぎでしょ」「普通にW杯あるぞ」20歳の日本人FWが圧巻２発！ついに得点ランキング首位浮上でファン驚愕！「マジで得点王なれるかも」「簡単そうに取るの凄い」
現地12月26日に開催されたベルギーリーグの第20節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、スタンダール・リエージュとアウェーで対戦。２−１で勝利した。
この試合で勝利の立役者となったのが、CFで先発した後藤啓介だ。まずは20分に先制されて迎えた35分、見事なパスワークの流れから、最後はヘッドでの折り返しをゴール前でワンタッチシュート。泥臭く同点ゴールを奪う。
さらに63分、途中出場で入ったばかりの畑大雅が右サイドから送り込んだグラウンダーのクロスにニアサイドで反応。ダイレクトシュートをファーサイドに流し込んでみせた。
20歳の日本代表ストライカーは、これが今季８点目。ついに得点ランキング首位タイに浮上した。
この圧巻の活躍ぶりに、ファンからは次のような声が上がった。
「おいおい 後藤啓介やばすぎでしょ」
「普通にW杯あるぞ 明確な武器があるのがデカい」
「１トップで、クロスに対してニアで勝負できるのがいい」
「公式戦なら２桁行ってるのか。にしても凄い簡単そうに取るの凄い」
「身長高いだけでなく、動き出しもいいし、足元も上手いね」
「後藤啓介20歳 タッパある、攻撃力ある、アシストも上手い、守備もしっかりする！最高のFWじゃないか！！！この調子でいけばW杯あるぞ」
「後藤選手、世界的に見ても凄い活躍じゃない？」
「W杯でスーパーサブとして活躍するのもいいかもしれん」
「世界的なストライカーになる日も近い」
「後藤啓介とかいうバケモンが生まれている件」
「マジでこのまま行けばリーグ得点王なれるかも」
オランダで18ゴールの上田綺世（フェイエノールト）とともに、日本代表FWのダブル得点王に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！後藤啓介の圧巻２ゴール！
この試合で勝利の立役者となったのが、CFで先発した後藤啓介だ。まずは20分に先制されて迎えた35分、見事なパスワークの流れから、最後はヘッドでの折り返しをゴール前でワンタッチシュート。泥臭く同点ゴールを奪う。
20歳の日本代表ストライカーは、これが今季８点目。ついに得点ランキング首位タイに浮上した。
この圧巻の活躍ぶりに、ファンからは次のような声が上がった。
「おいおい 後藤啓介やばすぎでしょ」
「普通にW杯あるぞ 明確な武器があるのがデカい」
「１トップで、クロスに対してニアで勝負できるのがいい」
「公式戦なら２桁行ってるのか。にしても凄い簡単そうに取るの凄い」
「身長高いだけでなく、動き出しもいいし、足元も上手いね」
「後藤啓介20歳 タッパある、攻撃力ある、アシストも上手い、守備もしっかりする！最高のFWじゃないか！！！この調子でいけばW杯あるぞ」
「後藤選手、世界的に見ても凄い活躍じゃない？」
「W杯でスーパーサブとして活躍するのもいいかもしれん」
「世界的なストライカーになる日も近い」
「後藤啓介とかいうバケモンが生まれている件」
「マジでこのまま行けばリーグ得点王なれるかも」
オランダで18ゴールの上田綺世（フェイエノールト）とともに、日本代表FWのダブル得点王に期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】抜群の決定力！後藤啓介の圧巻２ゴール！