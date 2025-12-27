今回は、夫の女友達が急に女をアピールしてきた話を紹介します。

妻が突然家出してしまい…

「ある日突然、妻は『もう女友達と結婚したら？』と怒り出し、娘をつれて自分の実家に帰ってしまったんです。俺が女友達（本当にただの友達です）とよく遊んでいるのが気に入らなかったのかもしれません。ただ数日したら帰って来るだろうと思っていたのですが、帰ってこず……。

心配になり会社の同僚に相談しましたが、『早く義実家に行くなりして謝罪した方がいい』『お前、離婚されるぞ』と忠告され、焦りました。

そこで女友達に今こういう状況にあると伝えると、女友達はなぜか俺に会いにきたんです。で、『俺、離婚の危機だから……』『今、お前と話してる場合じゃないんだ』と言うと、女友達は俺をカフェに強引に連れて行き、『いっそ奥さんと離婚して、私と再婚したら？』と上目遣いで言ってきて、女をアピール。正直引きましたね。今までこんな態度をとられたことがなかったんで……」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 女友達とカフェでお茶している暇があったら、一刻も早く奥さんの実家に行って謝罪した方がいいと思いますが……。

