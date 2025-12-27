「入館料1000円払うのはおかしい！」水族館に高齢者が理不尽クレーム　勝手に動物園と比較して激怒

公共施設やレジャー施設の料金設定は様々だ。運営母体はどこなのか、補助金はあるのか、などによっても変わってくる。しかし、その事情を理解せず、現場のスタッフに理不尽な怒りをぶつける客もいるようだ。水族館の勤務経験があるという40代女性（事務・管理）は、困ったクレーマーのエピソードを寄せた。

その水族館は地域名を冠するものの、市の管理ではない。当時の入館料は大人2000円で、その地域在住の高齢者は1000円だったという。（文：境井佑茉）

「すると『（その地域の）動物園は高齢者は0円になるのに、1000円払うのはおかしい』とクレームがありました」

「案内所のスタッフに言われても、価格の決定権無いし」

優待があるだけでもありがたい話だが、納得いかない利用者がいた。たとえ近隣の施設が無料であっても、運営方針や維持管理費が違えば料金に差が出るのは当然のこと。女性は当時の心境をこう振り返る。

「案内所のスタッフに言われても、『価格の決定権無いし』と、呆れました」

スタッフは決められたルールに従って業務をこなしているに過ぎない。不満があるなら運営元へ正式な意見として伝えるべきであり、現場で声を荒らげるのは筋違いというものだ。

※キャリコネニュースでは「クレーマーに遭遇したエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TOEFU8ZH