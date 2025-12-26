織田梨沙、夫・椎橋慧也選手との第一子誕生をインスタで報告 温かいメッセージ続々
女優の織田梨沙が自身のInstagramを更新し、第一子となる男の子を出産したことを報告した。夫はサッカーJ1・名古屋グランパスの椎橋慧也選手。
織田は「1+1=3 」というメッセージとともに投稿。「先月、第一子となる男の子を出産しました‼︎」と明かし、「母子ともに健康です」と伝えた。最後は「これからもよろしくお願いします‼︎」とファンへ向けてつづっている。
織田は映画「コンフィデンスマンJP」シリーズなどに出演し、女優やモデルとして活躍。2024年12月に椎橋選手との結婚を発表していた。
この嬉しい報告に、ファンからは祝福の声が殺到。コメント欄には「おめでとうございます！！」「素敵なママライフを送ってください」「これからもずっと応援してます」といった温かいメッセージが多数寄せられている。
