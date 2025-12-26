お笑いコンビ「おぎやはぎ」が25日深夜、TBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演し、女優・波瑠（34）との結婚を発表した俳優・高杉真宙（29）に祝福のSNSメッセージを送ったことを明かした。

2人はそれぞれのSNSに連名の直筆サイン入りの文書で結婚を発表。「この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯（しんし）に仕事と向き合っていく所存です」と報告した。

人見知りでインドア派の高杉は、同番組にたびたび登場しては、おぎやはぎにいじられている。最近では、11日深夜放送の同番組にゲスト出演したばかりだった。

小木博明（54）は「LINEしたんだよ、ニュース見て、たかまひ（高杉）に。まず俺から、“童貞じゃなかったの？”って」と告白。衝撃的すぎる質問に、矢作兼（54）からは「ひどい…ひどい…」とツッコミが入った。

ブース内に「リスペクトしてるって（言っていた）」との声が響くと、小木は「役者としてリスペクトしているだけであって、童貞っぽいじゃん？自分から絶対行けないし」と笑わせた。

小木はあらためて、高杉とのLINEのやりとりを公開した。「“先日、お会いした時に言ってしまいたかったんですが”って。このラジオで言ってしまいたかったと。言ってくれるわけないだろうけどね。“言ってくれないのは寂しいよね”って俺から返したら、“なかなか厳しくて笑”」。すると、矢作は「相手の事務所もあるしね。厳しくて、そりゃそうよ」と納得していた。

高杉からは「またぜひラジオにお邪魔させて下さい」という返信もあったという。小木は「またラジオ呼んで…2人呼んでもいいくらいだよね」と、夫婦そろってのゲスト出演を期待していた。