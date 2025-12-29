この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「女は可愛いコや美人が多いのに男はイケメンが少ない理由」と題した動画を公開。多くの人が抱く素朴な疑問に対し、美容医療の専門家の視点からその背景にある男女の「美意識」の差について詳しく解説した。



動画で高須氏は、街中で「若い女性は美人や可愛い子が多いのに、男性はイケメンが相対的に少ない」と感じることがあると自身の体感に言及。この現象は、特に10代後半から30代にかけて顕著に見られると指摘する。高須氏によると、この差が生まれる大きな要因は思春期以降のホルモンの影響にあるという。「第二次性徴期から女性ホルモンの影響で、女性の美意識が急激に上がる」と説明し、これはより優れた遺伝子を持つ男性に選ばれ、子孫を残そうとする本能的な働きであると分析した。



この本能的な美意識の高まりから、現代の女性たちはメイクやファッション、ダイエット、さらには美容医療に至るまで、美しくなるための努力を惜しまないと高須氏は語る。一方で、男性は本能的に狩猟能力や身体能力が重視されてきた歴史的背景から、「女性ほど見た目を気にして努力しない」傾向があると指摘。「男性も本気を出せばもっとイケメンになれる」と述べ、多くの男性がまだそのポテンシャルを発揮しきれていないだけだと断じた。



近年ではSNSなどの影響で男性の美意識も高まりつつあるが、それでもなお男女間の美容にかける努力の量には大きな隔たりがあるのが現状だ。高須氏は、この問題が単なる容姿の話ではなく、生物学的な本能や社会的な価値観が複雑に絡み合った結果であると述べ、動画を締めくくった。