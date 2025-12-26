【勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック】 2026年11月 発売予定 価格： 26,400円（通常版） 28,600円（豪華版）

海外メーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック」を2026年11月に発売する。価格は通常版が26,400円、豪華版が28,600円。

本商品はゲーム「勝利の女神」のキャラクター「エレグ」を1/7スケールフィギュア化したもの。「ブーム・アンド・ショック」の水着衣装姿が再現されている。

特徴的な目元が隠れたヘアスタイルやグラマラスなボディラインが再現され、特徴的な水着デザインも細かく造形されている。浮き輪や小物なども再現されている。

また、豪華版には原画タペストリーが付いてくる。

スケール：1/7

サイズ：全高約280mm(台座含む)

豪華版特典「原画タペストリー」

(C) SHIFT UP Corp.