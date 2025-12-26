Snow Manの岩本照と深澤辰哉が、沖縄日帰り旅を満喫する動画がグループの公式YouTubeで公開された。

【動画】Snow Man岩本＆深澤の沖縄日帰り旅・前編／後編／未公開シーン 他

■岩本照が沖縄で中学のクラスメイトと奇跡の再会！深澤辰哉は髪の悩みを告白

旅プランは全て深澤が決めたという今回の沖縄旅。レンタルカーに乗り込み、岩本の運転で向かったのは、深澤が「ずっと行きたい！」と言っていた古着屋「CYCLONE」。お互いにTシャツを選ぶ中、深澤は姪っ子にスカジャンを選ぶ姿も。その後、平和通り商店街にある「花笠食堂」でソーキそばとゴーヤチャンプルーを食べながら“THE 沖縄”を感じた。

後編は「海上アスレチック」に向かう途中の車内トークからスタート。深澤は自身の髪について「塩味がよくない」「髪が濡れると…散らかる」と悩みを打ち明け、「髪を濡らしたくない」と本音を漏らしていたが…「海上アスレチック」1周タイムアタック対決で負けてしまい、海に着水する滑り台を滑ることになる。その後は「BLUE SEAL」アイスを堪能し、国際通りでお土産を買った。

プライベートで沖縄に行く予定だったが、岩本が体調を崩してしまったため、そのリベンジとなった今回の旅。嬉しくて楽しくて仕方ないのか、ずーっとトークが止まらない深澤、そして最低限の相槌を打ち、ツッコんだり、一緒に笑ったりする岩本の姿が印象的だ。

その他、オープンカーで海沿いを走ったり、岩本が通っていた同じ中学校のクラスメイトに遭遇するという奇跡が起こるなど、充実した日帰り旅が収められている。

SNSでは「いわふか旅行、年一企画希望」「3二日連続いわふか夫婦のデート見れるの最高かよ」「ほんとにすごい尊い」「いいよ寝ててもってドライブで彼氏に言って欲しいセリフ過ぎるし、寝るのもったいないは可愛い彼女すぎる」「クリスマス超えてすでに良い夫婦の日2026」「オープンカー運転してるひーくんかっこいい」「お互いがお互いを分かりすぎてて…ほんまに『エモ旅』だった」「マジ夫婦だな～」「なぜこのコンビが人気なのか分かった気がする」「颯爽と助手席に乗るの本当に面白い」「夫婦すぎて最高」など様々な感想を見ることができる。

■動画：『Snow Man【岩本深澤のエモ旅】沖縄日帰りを満喫～前編』

■動画：『Snow Man【岩本深澤の沖縄日帰り旅】髪が濡れると…散らかる～後編』

■動画：深澤岩本の沖縄旅未公開シーン

■動画：深澤岩本の沖縄旅告知