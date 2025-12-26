【ディズニーストア】「ゴディバ」と共同制作したオリジナルチョコレートを発売へ！ ショコラティエ姿のミッキーマウスをデザイン
「ディズニーストア」は、2026年1月9日（金）から、プレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」との共同企画商品をはじめとしたバレンタイン関連アイテムを、全国の店舗で発売。それに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店およびオンラインストアでは2026年1月6日（火）より先行販売が実施される。
【写真】ギフトにもぴったり！ 『おしゃれキャット』のお菓子もかわいい
■物語の世界観を表現
今回「ゴディバ」と共同企画した「DISNEY VALENTINE 2026」は、ブルーとゴールドを基調に、ショコラティエ姿のミッキーマウスの描き起こしアートをポイントにあしらったコレクション。
注目は、初登場となる「ディズニーストア」限定のオリジナルチョコレート。ミッキーマウスをデザインした、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとカリカリとしたチョコレートチップを楽しめるミルクチョコレートと、夜空に輝くピクシーダストをイメージした、レモンが香るダークチョコレートの2種類が展開される。
また、オリジナルチョコレートをはじめ、「ゴディバ」の伝統的なフレーバーやカレなどを贅沢に詰め合わせた2段仕様の「グランプラス（スイーツボックス）」のほか、ショコラティエ姿のミッキーマウスのぬいぐるみやチャーム、お皿とチョコレートのセットなど豊富なラインナップがそろう。
加えて、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたお菓子で作品の世界観を楽しめるコレクションや、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズをデザインしたスイーツも用意。
そのほか、チョコレートをイメージした「CHOCOLATE STYLE」、ハート尽くしのキュートなぬいぐるみシリーズ「Full of love」より、バレンタインシーズンにぴったりな「ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみキーチェーン」が並ぶ。
