東京国税局は12月25日、法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして、広告会社「Solarie（ソラリエ）」の代表で「宮崎麗果」としてインフルエンサー活動をしていた黒木麗香被告（37）を刑事告発した。

報道各社によれば、宮崎は架空の業務委託費を計上するなどして、’21年1月期と’23〜’24年1月期に会社の所得約4億9600万円を圧縮。法人税約1億2600万円を脱税したほか、’22年2月から’24年1月には会社が支払うべき消費税約3100万円を免れた疑いが持たれている。

「宮崎さんは同日昼ごろに、過去の税務申告について関係当局から指摘を受けたことをインスタグラムのストーリーズで報告していました。宮崎さんと広告会社のほかに、知人の北島義彦被告（52）と相羽友介被告（44）も法人税法違反ほう助などの容疑で刑事告訴されました。宮崎さんは彼らに虚偽の領収書作成を依頼し、脱税を繰り返していたとのこと。不正に得た金は、会社の事業に使われるブランド品などの購入に充てていたとみられています」（全国紙記者）

同日中には、法人税法違反などの罪で東京地検特捜部に在宅起訴された宮崎。この件が報じられると、再びインスタグラムのストーリーズを更新し、次のように騒動を謝罪していた。

《このたびの報道につきまして、多くの皆さまをお騒がせしており、誠に申し訳ございません。国税局のご指摘を重く受け止め。専門家の助言のもと、修正申告および納税については速やかに対応する所存です。深く反省しております。現在、裁判を控えており、事実関係の詳細についてはお答えできないことをご理解ください。今後につきましては、自身の責任と向き合い、誠実に対応してまいります》（原文ママ）

16歳のときにモデルデビューし、上智大学在学中にはタレント活動も経験した宮崎。30歳のときに美容系のコンサル会社を立ち上げ、化粧品関連やランジェリーブランドなど数々の事業を手掛けて一目置かれる実業家に。プライベートでは2度の結婚と離婚を経て、’21年12月にEXILE元メンバーの黒木啓司氏（45）と再々婚。啓司氏との間には2児の子供を授かり、現在は4児の母親として仕事と育児を両立させてきた。

「自身でもモデルを務める宮崎さんは、インスタグラムのフォロワー数が47万人を超える超人気インフルエンサー。ファッション誌や美容雑誌にもひっぱりだこで、とりわけ育児世代の女性から圧倒的な支持を集めていましたね。自身が手がける美容・健康ブランドの商品紹介だけでなく、家族と過ごす日常のプライベートショットも好評でした。今月15日には4回目の結婚記念日を迎え、啓司さんとの結婚式の写真を添えて《いつも側にいてくれてありがとう》と英語でつづっていたのですが……」（美容関係者）

華々しい経歴を持ち、多くの女性から憧れられていた宮崎。だがそのいっぽうで、脱税が発覚する前には“前兆”もあったという。前出の美容関係者は言う。

「セレブな生活を送っていた宮崎さんでしたが、いつの間にかインスタグラムからハイブランドのアイテムや高級車などの写真を載せた投稿が軒並み削除されているんです。宮崎さんはエルメスマニアで知られており、’23年7月には啓司さんから贈られたクロコダイル革のケリーバッグをお披露目する動画を投稿。

同年11月にもケリードールピクトというレアなバッグを紹介する動画も投稿していて、今年10月にはバーキンがずらりと並んだクローゼットの写真も公開していましたね。ざっと見ただけでも30点近くあったので、総額6千万円くらいは軽く超えていたんじゃないでしょうか」

そんな宮崎には、車好きの一面もあったようだ。

「今年2月にストーリーズでファンから“車は何台所有していますか？”と質問された際に、フェラーリ『488 Pista』、ロールス・ロイス『Black Badge CULLINAN』、メルセデス・ベンツ『AMG G63』の高級外車含めて計6台所有していると明かしていましたね。ストーリーズの投稿は24時間で消えてしまいますが、国税局は過去の投稿など隅々までチェックしていたのでしょう。

宮崎さんはインスタグラムではキラキラした投稿が目立っていましたが、テキスト中心の『Threads』では悩みを漏らしていたことも。女性経営者であることから嫉妬されることもあるといい、《とりあえず本人の努力や成功を絶対認めようとしない この風習なんなんだろうね？》と憤っていました。

不正を働いてまで数々のハイブランドバッグや高級車を所有していることアピールしていたのは、“アンチ”にも自分の頑張りを認めてもらいたかったのかもしれませんね。とはいえ、宮崎さんがいつ投稿を削除したのかはわかりませんが、“セレブの痕跡”を消したというのは後ろめたい気持ちがあったのでしょう」（前出・美容関係者）

突如として暴かれたインフルエンサーの“裏の顔”に、Xでは驚く声だけでなく《今、マルサの女を映画化するとしたらこういう連中も登場するのかね》《脱税のやつ凄いな…「マルサされる女」で映画にしてほしい w》といった声も。

故・伊丹十三監督の映画『マルサの女』（’87年）は、国税局の女性査察官が経営者の脱税を摘発する姿をコミカルに描いたストーリー。もし現代を舞台に新たな作品が製作されるならば、インフルエンサーによる脱税は時代を反映する題材になりそうだ。