Threadsで話題になっているのは、想定外の姿になってしまったわんこの姿。哀愁漂う姿は「不服そうで可愛い」「現実逃避の顔すぎて草」「お似合いなんだけどなあ」など200件以上のコメントが寄せられ、1万7000いいねを獲得することとなりました。

【写真：『飼い主のダウンジャケット』が大好きな犬→着せてみた結果…思っていたのと違う『表情』】

飼い主のダウンジャケットが大好きな犬

Threadsアカウント「blacky_0108」の投稿主さんは、『ブラッキー』くんというわんこと暮らしています。凛々しい顔とスマートな体型が素敵な、柴犬とジャーマンシェパードのMIX犬です。

ブラッキーくんは、投稿主さんのダウンジャケットをかけてもらうのが大好きなのだそう。ダウンジャケットの保温性はもちろん、投稿主さんのニオイでリラックスできるからかもしれません。

休んでいるブラッキーくんにそっとダウンジャケットをかけてあげると、とっても気持ちよさそうに寝るのだといいます。

想定外の姿に笑いが止まらない！？

そんなブラッキーくんの姿が愛おしくてたまらない投稿主さんは、ダウンジャケットを着せてみることにしました。しかし、ダウンジャケットに袖を通したブラッキーくんは、あからさまに嫌な顔をしたのです…！

哀愁漂う風貌が影響したのか、ダウンジャケットを着たブラッキーくんは人間味が溢れすぎてしまったのでした。「思ってたのと違う…」なんてガッカリしたのでしょうか。ブラッキーくんは、遠い目をしてお座りをしたまま動かなくなったといいます。

どうやら、ブラッキーくんは、ダウンジャケットのパツパツ感が気に入らなかった模様。また、袖が長すぎて動きにくかったのも原因だったようです。ブラッキーくんにとって、ダウンジャケットは上着ではなく「掛け布団」なのでしょうね♡

この投稿に思わず笑ってしまった人は多い様子。「インフルエンザで部屋から出られないワイで草」「うちの父に似てます」「背の高い猫背のおじいちゃんみたい」などさまざまなコメントが寄せられました。

Threadsアカウント「blacky_0108」には、ブラッキーくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「blacky_0108」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。