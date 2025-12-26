「正しいけど、なぜか評価されない人」が連発する“浅い言葉”とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「正しいけど、なぜか評価されない人」ほど連発する“浅い言葉”がある

会議などで議論をしているときに、そこでどのような言葉を使うか次第で、相手やまわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。そして、言っていることは「正しいけど、なぜか評価されない人」ほど連発する“浅い言葉”がある。

言っていることは「正しいけど、なぜか評価されない人」ほど使う言葉の一つが「占いみたいな言葉」だ。占いみたいな言葉とは、100％当たる言葉である。そんなものがあるのかと思うかもしれないが、ある。たとえば、会議での次のような発言だ。

「うちの経営には課題がある」

会議などでよく出る、それっぽい言葉だ。この言葉は100％当たっている。なぜならば、経営とは会社などの組織全体に責任を持つ仕事である。このため、細部まですべてが上手くいっている会社などない以上は、経営には常に大なり小なりのなにかしらの課題があるからだ。なので、絶対に正解を言わなければいけない場面では「うちの経営には課題がある」と発言するのは大正解だ。

なぜ「占いみたいな言葉」と呼ばれるのかと言えば、占いでは100％当たる言葉を言ったりするからだ。

「あなたは、利己的な面もあるが、利他的な面もある」

「なにか悩みがありそうですね」

たとえば、これらのような言葉だ。「あなたは、利己的な面もあるが、利他的な面もある」は、10円玉を投げて「表か裏が出る」と言っているようなもので両面カバーしているので、100％当たる。「なにか悩みがありそうですね」は、悩みがあるから占ってもらいに来ているので、100％当たる。

占い師は「当たる」ことで最初に信頼を得る必要があるから、こういう100％当たる言葉を必要に応じて使う。

しかし、このような「占いみたいな言葉」は会議などの仕事では全く意味のない言葉だ。100％当たってはいるが、それだけ当たるほどに当たり前だからだ。当たり前過ぎて、相手にとっては「わかっている」ことで、そう意見されてもなにも問題が解決せず、誰のなんの役にも立たないからだ。

誰のなんの役にも立たない「占いみたいな言葉」をなぜ言ってしまうのか。それは、自分可愛さから、自分を安全地帯に逃がすためだ。

仕事において「占いみたいな言葉」は誰かの役に立つことはないが、100％当たる。このため、誰かの役に立つことよりも、自分が「不正解」とダメ出しされないことを優先する人にとっては、自分を安全地帯に逃してくれる保険のようなものになっているのだ。

しかし、実際は、自分を安全地帯に逃して守っているようでいて、まわりのなんの役にも立っていないので、そうした「占いみたいな言葉」を言っている人は、正しいことを言っていても徐々にまわりからの評価を下げていく。自分を守っているようでいて、自分をダメにしていっているのだ。

仕事に安全地帯なんてない。あったとしたら、それは仕事ではない。

「占いみたいな言葉」を言うよりも、「否定に開かれた言葉」を言おう。否定に開かれた言葉とは、否定や反論の余地がある言葉だ。たとえば、さきほどの「うちの経営には課題がある」と「占いみたいな言葉」を言っていたケースでは、次のように言うと少しは否定に開かれる。

「うちは人材育成への投資が少なすぎる」

具体的なメッセージなので、実際に人材育成への投資額が少ないのか、人材育成よりも優先すべき投資があるのではないか、など否定的な議論や反論も出るだろう。しかし、そのように自分の意見が否定や反論に開かれているからこそ、みんなと建設的な議論ができ、なにかの問題を具体的に解決するよりよい答えに辿り着ける。

100％当たる答えがわかっているなら、そもそも誰もその問題で悩んでないし、わざわざみんなを集めて会議などしない。どこまでいっても答えがわからないものだからこそ、みんなで知恵を出し合うのだ。

勇気を出して安全地帯から飛び出そう。完璧に正しい意見など、誰も求めていない。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）