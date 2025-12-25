海外FA権を行使した則本昂大と2ショット

楽天は24日、球団公式X（旧ツイッター）で、球団事務所にメジャーの大物が訪れたことを報告。今オフに海外FA権を行使したに則本昂大投手との2ショット写真に「来てたのかい」「来年も期待してるぞ！」との声が集まっている。

球団公式Xに登場したのは、2023年まで楽天でプレーし、現在はパドレスで活躍する松井裕樹投手。年末の挨拶で訪れたといい、「『仙台、寒っ！』と言いながらも、元気な姿をみせてくれました」と記されていた。

併せて則本と松井の2ショット写真も公開。チーム一筋で120勝を挙げた右腕と、楽天時代に236セーブを挙げた左腕という、球団史に残る2人の豪華な共演となった。

SNSでは「松ちゃんおかえりなさい！」「数年後とかでいいからまた楽天に戻ってこいよ」「則本の後輩感、逆なのに笑」「則本とはメジャー関連の話をしてるんかな」「やめてくれ松井裕樹よ（泣）則本をメジャーへ連れて行かないでくれ（泣）」「パドレス入りあるな。ダルビッシュ来季投げれないし」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）