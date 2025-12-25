『学マス』元日にテレビ初放送！新春6時間スペシャル Re;IRIS声優3人が振袖姿で登場の特別番組も
アニメ『学園アイドルマスターStory of Re;IRIS新春6時間スペシャル』が2026年1月1日午後6時よりTOKYO MXで放送される。
【画像】テレビ初放送される『学園アイドルマスターStory of Re;IRIS』
本番組は、アイドル育成ゲーム『アイドルマスター』シリーズの最新作『学園アイドルマスター』のゲーム内シナリオ「初星コミュ」を特別再編集した作品。
アイドル養成学校・初星学園を舞台に、3人組ユニット「Re;IRIS（リイリス）」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねと、Re;IRISを導くプロデューサーとの出会いから始まる物語を、約5時間にわたり一挙に届ける。夢や期待だけでなく、悩みや葛藤を抱えながらも前に進んでいく3人の姿は、新しい年の始まりに重なるような、まっすぐな輝きを感じさせる。
今回の放送は、ゲーム内で展開されたシナリオをベースに、プロデューサーのボイスが追加されるなどした特別再編集版。すでにゲームを楽しんでいるファンはもちろん、『学園アイドルマスター』に初めて触れる人にとっても、わかりやすい構成となっている。
さらに、番組の冒頭には、スタジオ特別番組を放送。Re;IRISのキャラクターボイスを担当する長月あおい（花海咲季役）、小鹿なお（月村手毬役）、飯田ヒカル（藤田ことね役）が、正月にふさわしい振袖姿で登場し、新年のあいさつとともに、これから始まる6時間スペシャルの見どころを紹介する。
スタジオ特番では、『学園アイドルマスター』の作品世界や初星学園、Re;IRISのメンバーや、Begraziaをはじめとするライバルユニット、学園長・十王邦夫や根尾亜砂里先生といった登場人物についても分かりやすく解説。声優陣によるアフレコ時のエピソードや印象に残ったシーンのトークに加え、「Re;IRISなら分かって当然!? 学マスクイズ」などの企画も予定しており、初心者からファンまで楽しめる内容となっている。
