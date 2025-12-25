この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【超初心者】筋トレ始めたい人向け！立ったままできる！痩せる全身トレーニング」を公開しました。この動画では、運動に慣れていない初心者でも安心して取り組める、立ったまま行う約10分間の全身トレーニングを紹介しています。



プログラムは、ウォーミングアップの足踏みから始まります。のが氏が「無理なく一緒にやっていきましょう」と視聴者を励まします。続いて、肩回しやサイドステップなど、上半身から下半身までをバランス良く動かすエクササイズが10種目用意されています。各種目は45秒間の運動と15秒間の休憩で構成されており、自分のペースで進められます。のが氏は、スクワットの際には「しゃがむのがしんどい人は腰を少し引くだけでもOK」と、初心者向けのポイントを解説。動きが小さくても呼吸を止めず、できる部分を続けることが大切だと説明しています。プログラムは体側ストレッチやクールダウンも含まれており、体全体をじっくりとほぐしながら終了します。



「今日ここまで来た時点で、もう一歩を踏み出していますよ」とのが氏が語るように、この動画は運動習慣を身につけるための最初の一歩として最適です。忙しい毎日の中でも気軽に取り入れられるトレーニングで、健康的な体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。