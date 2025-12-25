¤à¤¯¤ß¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¢¤ê¡£¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ØÆÃÀ½ÆÚ½Á¡Ù¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È´Æ½¤
¿¼¤¯Ì£¤¬¤·¤ß¹þ¤ó¤À¶ñºà¤Ë¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤Î¤³¤¯¤È¤«¤ó¤¤Ä¤Î»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¡£ÂÎ¤ò¤·¤ó¤«¤é²¹¤á¤ë±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¤´¤Á¤½¤¦ÏÐ¡£
º£²ó¤ÎÈþ¤Î¸¿Í¤Ï¡Ä¡ÄÆü²¼Éô½ÊÈþÀèÀ¸
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢±¢ÍÛ¸Þ¹ÔÂ¡³è¿©ÍÜÉáµÚ¶¨²ñ²ñÄ¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä»ÜÀß¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ4000·ï°Ê¾å¤Î¾ÉÎã»ØÆ³¡¦²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¿·ò¹¯¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£
¸¿Í¤Î¶µ¤¨
¥«¥ê¥¦¥à¤È¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àËÉÙ¤Ê
¿©ºà¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¤à¤¯¤ß²ò¾Ã¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ÆÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥×Ìò¤Î¶ÚÆù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿å¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¿åÊ¬¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¤Þ¤¿¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤à¤´¤Ü¤¦¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤à¸¼ÊÆ¡¦»¨¹ò¡¦¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ì¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦½Â¤ß¤ÏÂÎ¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤ó¤¤ÄÎà¤ä¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤¤´¤Ü¤¦¤ÏÇÓ½ÐÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿©´Ö¤ò12»þ´Ö°Ê¾å¤¢¤±¤ë¤ÈÂÎÆâ¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¼¿©¤«¤éÄ«¿©¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤à¤¯¤ß¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿²¹¤«¤¤Ä«¿©¤Ï°ìÆü¤ÎÂå¼Õ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¤Ë¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤òÅº¤¨¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹Äê¿©¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¡©¡×
Ì£¤·¤ß¤·¤ßÆÃÀ½ÆÚ½Á
ºàÎÁ(2¡Á3¿ÍÊ¬)ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù200g¤´¤Ü¤¦⅓ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó½ËÜ¡ÊÌó40g¡Ë¶Ì¤Í¤®½¸ÄÇò¤¹¤ê¤´¤Þ¡¢¹¥¤ß¤Î¤«¤ó¤¤Ä³ÆÅ¬µ¹¤´¤ÞÌý¼ò¤ß¤½¤ß¤ê¤ó
ºî¤êÊý¤´¤Ü¤¦¤ÏÈé¤ò¤µ¤Ã¤È¤³¤½¤²¼è¤ê¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë5Ê¬¤Û¤É¤µ¤é¤¹¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤ÞÉý5Ð¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï2Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤ÏÉý2Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤´¤Ü¤¦¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Ìý¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¼ò¼¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò¤È¤Ð¤·¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£¤ß¤½Âç¤µ¤¸3¡¢¤ß¤ê¤óÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç£µÊ¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£¿å1½¡Á 2¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë3¡Á4 Ê¬¼Ñ¤ë¡£¤¹¤ê¤´¤ÞÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤¹¤ê¤´¤ÞÅ¬µ¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¤«¤ó¤¤Ä¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ê⅓ÎÌ¤Ç257kcal¡¢±öÊ¬2.6g¡Ë
¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿©ºà¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼ê·Ú¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý²È¡£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKoh Kentetsu Kitchen¡×¤ÇÈëÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«Ãæ¡£Ãæ3¡¢¾®6¡¢¾®1¤Î1ÃË2½÷¤ÎÉã¡£
¡Ú¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯1·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Û
