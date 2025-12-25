オリックス・来田涼斗外野手がインスタグラムで発表

女子プロゴルフの鶴岡果恋（明治安田）が結婚を発表した。お相手のオリックス・来田涼斗外野手も自身のインスタグラムを更新。鶴岡と連名で、「互いに支えあえる夫婦に成長していきたい」とつづっている。

ウェディングドレス姿の鶴岡は、白いタキシード姿の来田に持ち上げられるように抱き合っている。来田は2ショット写真を公開しながら、「いつも温かいご声援をありがとうございます。私事ではありますが、お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます」とつづった。

続けて「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と語った。最後は「引き続き、温かいご声援をいただけますと幸いです。これからもよろしくお願いします！」と結び、連名を入れている。

鶴岡もインスタグラムで「プライベートにはなってしまいますが以前からお付き合いさせていただいた方と入籍致しました」と報告。「お互いアスリートということもあり彼をどんな時も支えられるように彼にとって太陽の様な存在でいられたらなと思っています」などと記した。

26歳の鶴岡は24年にメルセデスランキング31位となり、初のシード権を獲得。今季は30試合に出場して同ランキングは41位。7月の大東建託・いい部屋ネットレディス、8月の北海道meijiカップと2週連続で2位に入るなど、悲願の初勝利まであと一歩に迫っていた。

20年ドラフト3位でオリックスに入団した23歳の来田は、今季は50試合に出場。打率.234、2本塁打、5打点をマークした。



（THE ANSWER編集部）