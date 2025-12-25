ÊõÄÍÃèÁÈ¡ÖPRINCE OF LEGEND¡×¡¢25Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï12·î25Æü¡¢ÃèÁÈ¤¬ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃèÁÈ ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡ÖTAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE¡ØPRINCE OF LEGEND¡Ù¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØBAYSIDE STAR¡Ù¡×¤Î12·î25Æü13»þ30Ê¬¸ø±é¡£
¡¡Åö½é¤ÏÆ±¸ø±é¤Î¤ß¤ÎÃæ»ß¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±Æü18»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂßÀÚ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¸ø±é¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃæ»ß¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢12·î25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃèÁÈ¸ø±é¤Ï¡¢13»þ30Ê¬¸ø±é¡¢18»þ¸ø±é¤È¤â¤ËÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·î26Æü¤ÏµÙ±éÆü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÃèÁÈ¤Î¿åÈþÉñÅÍ¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á12·î13Æü11»þ¸ø±é¤«¤éµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖPRINCE OF LEGEND¡×¤Ç¤ÏÇÛÌòÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþ¶ËÂº¿ÍÌò¤Ï12·î13Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤ÏÀôÆ²À®¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¡¢12·î24Æü13»þ30Ê¬¸ø±é°Ê¹ß¤ÏÂëæÆÀé¶õ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢°½¾®Ï©°ªÌò¡¢ÉþÉôÍªÂÀ¡¿¹ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂåÌòÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¤´´Ñ·à¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ëÍ½ÌóÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12·î27Æü°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î26ÆüÃæ¤Ë²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
