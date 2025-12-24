ÉÚ±Ê°¦¡¢¤ªÁê¼êÇÐÍ¥¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ËËèÄ«¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡ÈËÛÊü¡ÉÈ¯¸À¤Ç¤â¿´ÇÛÉÔÍ×¤ÊÃËÀÊ×Îò¤È¡È¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¡É
¡¡12·î20Æü¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÍ¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡ÄÉÚ±Ê°¦¤Î¤ªÁê¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ°ì¸
¡È¸ÄÀÅª¡É¤ÊÉÚ±Ê¤ÎÃËÀÊ×Îò
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï¡Ô¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜ°ì¸¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÍÏÇ¤¤¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â©»Ò¡¢¾Ï°ý¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï2004Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È·ëº§¤·¡¢2005Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2009Ç¯4·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²Ð¤Î²Ú¡Ù¼ç±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³ã¤Ç²Ö²Ð»Õ¤Î½¤¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë½»¤ß»Ï¤á¡¢Èª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¹Ì¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÇÀ¶È¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤Ï¡Ô¡ÊÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ËÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¡ÔËÍ¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Õ¡ÔËèÄ«¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Õ¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤ÏÉã¿Æ¤ËÉÔ¸þ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Í«Î¸¤ÎÀ¼¤â¡£»³ËÜ¤Î»äÀ¸³è¤È¡¢²ÈÄí¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Äà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÚ±Ê¤ÎÃËÀÊ×Îò¤Ï¡È¸ÄÀÅª¡É¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÉÚ±Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2012Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î±öÃ«½Ö¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±öÃ«¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÉÚ±Ê¤µ¤ó¤ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÆó¸Ô¡É¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤Û¤É¤Î½÷À¤¬¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤ÎÃË¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤æ¤ë¥À¥á¥ó¥º¹¥¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¤Í?¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÉÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï±öÃ«¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦°ÊÁ°¤Ë¸½ºß¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿SHELLY¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡Ô¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Âº·É¤Ç¤¤ë¿Í¡Õ¤È¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡È¸ÄÀÅª¡É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤â¡©