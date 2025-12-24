この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、『【眠気覚まし】眠気を一気に覚ます手もみセラピー！』と題した動画を公開した。仕事中や食後、朝のぼんやりした状態など、眠気を感じる場面で活用できる手もみセラピーの実践法を紹介している。



音琶氏は冒頭で、眠い時は本来寝ることが体にとって最善であると前置きしつつ、やむを得ない状況において頭をすっきりさせ、目をぱっちりさせる方法として3つの反射区を取り上げている。



1つ目は「目の反射区」である。両手の人差し指と中指の爪の脇に位置し、左手は右目、右手は左目に対応している。押し方は爪の脇をつまむように、硬い部分で指を立てて刺激する。各指を7秒間押し、これを3回繰り返す。音琶氏によると、多くの人は中指の方が痛みを感じやすいという。



2つ目は「背骨中部の反射区」である。親指の付け根を3等分した中央部分に位置し、この反射区を押すことで交感神経が優位になり、体が戦闘モードに切り替わる。押し方は親指の内側または外側を使い、骨の下に沿って力を入れる。痛みを感じる箇所で7秒間止め、3回繰り返す。音琶氏は肩が凝っている人ほど痛みを感じやすいと説明している。



3つ目は「間脳の反射区」である。親指の指紋中央部分、膨らみの頂点に位置する。この反射区を押すことで自律神経が整い、集中力が高まるとされる。押し方は人差し指を曲げ、その角を親指の中央に押し付ける。親指から力を加えることで効果的に刺激できる。こちらも7秒間を3回繰り返す。音琶氏は押した後に跡が残る場合、脳が疲労しているサインであると解説している。



音琶氏は動画の中で、押した後の手の戻り方が体調のバロメーターになると述べている。3秒程度で戻れば疲労度は低く、戻りが遅い場合は体が疲れている可能性があるという。



また、手もみセラピーに加えて、肩を回したり軽く体を動かしたりすること、換気によって空気を入れ替えることも眠気覚ましに有効であると提案している。眠気を感じやすい場面において、短時間で実践できるセルフケアの手法が具体的に示されている。