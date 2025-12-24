2026年の干支「午」モチーフ♡文明堂数量限定お年賀ギフト！

新しい年の始まりにぴったりな、文明堂の数量限定「新春開運箱」が登場。2026年の干支・午をモチーフにした和洋菓子の詰合せで、家族や友人とわいわい楽しむお正月におすすめです。カステラ巻や栗まんじゅう、ブッセチョコレートなど7種類の菓子と、オリジナル干支ふきん入りで税込1,350円とお手頃価格♡ぜひこの機会にチェックしてみてください！

和洋折衷で楽しむお菓子7点セット

「新春開運箱」には、カステラ巻ハニー・カステラ巻抹茶・栗饅頭・くるみ饅頭・洋風饅菓あまおう苺ミルク・ブッセチョコレート・寿月三笠（どら焼き）の計7点を詰め合わせ。

和と洋の味わいが揃い、家族での団らんやお世話になった方への手土産にもぴったりです。賞味期限は製造日より30日で安心して楽しめます。

Eggs’nThingsホリデー限定♡新年を祝う華やかパンケーキと海老料理

限定デザインの干支ふきんも魅力

オリジナル干支ふきん

2026年は、馬のいる風景を文明堂キャラクター「カンカンベア」と共に表現したオリジナル干支ふきん入り。

六角形の専用箱に、9頭の馬モチーフイラストを配置し、「馬九行久（うまくいく）」の縁起を込めました。お正月の華やかな演出にもぴったりで、贈る方の笑顔を引き出します♡

干支カステラ＆紅白カステラ巻もおすすめ

干支カステラ1号

紅白カステラ巻10個入

さらに、文明堂の看板商品「干支カステラ1号」は税込1,782円、製造日より19日間の賞味期限で年賀の贈り物に最適。

紅白カステラ巻10個入（1,512円、賞味期限30日）は、ハニーといちごの紅白カラーでおめでたい雰囲気に。

どちらも数量限定で、2025年12月23日より直営店・一部スーパーで順次販売開始です。

文明堂数量限定で新年を華やかに



文明堂の数量限定「新春開運箱」や干支カステラ、紅白カステラ巻は、新しい年の始まりに笑顔をつなぐ贈り物にぴったり。税込1,350円～1,782円で、和洋の味わいと干支モチーフの特別感を楽しめます。

家族や大切な方と、華やかで心温まるお正月を過ごしましょう♡忙しい年末でも手軽に贈れるのが嬉しいポイントです。