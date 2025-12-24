¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è·èÄê¡ª³Ú¶Ê¡õ»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¡×¤Î³Ú¶Ê¤È»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¹ÈÇò¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬Â³¡¹¡ª
¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ìー¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Mrs. GREEN APPLE
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×King & Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA
¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò
¡ÖYOUNG MAN¡×ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë
¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume
¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA
¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥ー¡ÊThe Wakey Show ¤è¤ê¡Ë
¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤Î³§¤µ¤ó
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§Mrs. GREEN APPLE
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
12/31¡Ê¿å¡Ë19:20～23:45
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦Ä°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®
