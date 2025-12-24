この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】段差活用しすぎた狭小リビング物件を内見！」と題した動画を公開した。千葉市花見川区にある新築デザイナーズ物件を紹介。コンクリートキューブを組み合わせたような無機質な外観とは裏腹に、内部は段差を巧みに利用した立体的で実用的な空間が広がっている。



動画で紹介されたのは、2つの棟からなるデザイナーズ物件。外壁にはコンクリート打ちっぱなしに見える「スタンプウォール」という杉板風のコンクリート材が使用されており、細部へのこだわりがうかがえる。最初に内見した1LDKの部屋は、約40㎡ながらも空間を巧みに利用しているのが特徴だ。玄関を入るとナチュラルなデザインの空間が広がり、廊下を進んだ先には段差で区切られたLDKが配置されている。ゆっくり不動産さんは、LDKの大きな窓から見える空を「空がスケスケ」と表現し、その開放感を絶賛した。さらに、短い階段を上がった先にはロフトのような個室があり、プライベートな空間もしっかりと確保されている。



次に紹介された約28㎡の1Rの部屋も、同様に段差を活用したユニークな構造だ。長い廊下の先に階段があり、それを上がると居室部分にたどり着く。どちらの部屋も、段差によって視覚的に空間を分け、限られた面積の中に変化と奥行きを生み出している。外観の無機質な印象とは対照的に、室内はウッドフローリングや自然光をふんだんに取り入れた温かみのあるデザインで、そのギャップも魅力の一つだ。ゆっくり不動産さんは、段差のある構造について「やっぱり萌えるのはこちらかもしれません」と語り、その面白さを強調した。



この物件は、単に奇抜なだけでなく、段差を利用して空間を有効活用し、採光を確保するなど、住み心地も考慮された実用的なデザイナーズ物件だと言えるだろう。間取り図だけでは伝わらない「空間の立体感」や「素材感」に着目することが、個性的な物件選びの鍵となりそうだ。