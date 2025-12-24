『鉄腕！DASH!!』ついに打ち切り秒読みへ…TOKIOも信頼した「日テレ名物Pの左遷」が決定打に

日テレは頑なに「継続」を主張するも…

日本テレビが頑なに「継続」を主張してきた『ザ！鉄腕！DASH!!』に、打ち切り説が浮上している。

「終了は'26年３月とも言われています。きっかけは、元TOKIO・松岡昌宏さんによる『週刊新潮』（12月４日発売）での発言。国分太一氏の降板理由について『局から何の説明もない』と公然と批判した。ここまで不信感を持っている松岡さんを起用し続けるのは難しいという判断でしょう」（日テレ関係者）

そうなれば、城島茂だけ起用するのも違和感がある。ではいっそのこと新番組を立ち上げようという話のようだ。

TOKIOと日テレ「溝が深まった理由」

だが、TOKIOと日テレの溝が深まった理由は他にもある。

「実は、国分氏の騒動が起きた'25年6月、TOKIOと関係の深かった名物プロデューサーが、制作現場から異動になったんです。メンバーから信頼されており、局側の意向と現場を上手く調整するパイプ役だった。彼がいれば、松岡さんがいきなり週刊誌で発言することもなかったはずです」（同前）

局内では『DASH』を踏襲する自給自足をテーマにした後継番組が検討されているという。

事実だとすれば、30年続いた名物番組の終わり方としては寂しい限りである。

「週刊現代」2026年1月5日号より

