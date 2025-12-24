¤ä¤¹»Ò¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ ¡È¤±¤ó¤«¹ø¡É ¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ä¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÁûÆ°¡×¤«¤é1Ç¯¤Ç ¡È¹¥´¶ÅÙ¥¤¥á¡¼¥¸¡É ¤Ë´í¤¦¤µ¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê8·î3ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡8·î2Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¡ª ºä¾åÇ¦¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¨¤²¤¿¡ª ÂçÁÜº÷¥É¥Ã¥¥ê¡×¤À¡£
¡Ö¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬ºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤òÍÂ¤«¤ê¡¢3Æü´Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÆü¤ËÀéÍÕ¸©¸æ½É¤Ç¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬³¤¤Ë½Ð¤ë¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¸æ½É¤Ç¥«¥á¥é45Âæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ78¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ºä¾å¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë³¹Ãæ¤òÃµ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤ëMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤ä¾®ÃÓ±É»Ò¤é¤ÏÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¥É¥Ã¥¥ê¤È¤¤¤¨¤É½éÂÐÌÌ¤ÎÇ¯¾å¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥¿¥á¸ý¤Ç¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¡£¤É¤³¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡¢ºÇ½é¤Ï¤ä¤¹¤³²Ä°¥ÁÛ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ³Ê°¤¯¤Ê¤¤¡©Í¾Íµ¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¿Í¤Ã¤ÆËÜÀ½Ð¤ë¤è¤Í¡Õ
¡Ô¤ä¤¹»Ò¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤³¤Î¥É¥Ã¥¥ê¼«ÂÎ¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂØ¤¨¶ÌÍÑ°Õ¤·¤Æ²¿¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢±ó¶áË¡¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤ÆñÙ¤»¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤È¤«ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¤»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¥¬¥Ã¥«¥ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¨¤²¤¿¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢³¹¤Î¿Í¤ËÊ±¤·¤¿¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¸¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¸ÀÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³¹¤Î¿Í¤«¤é¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¡Ê¸¤¤ò¡ËÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Î²È¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Î²È¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¸¤»ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸¤»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤â»Å³Ý¤±¿Í¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¸¤¤òÅð¤ó¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿ÍÊª¤Ë¤±¤ó¤«¹ø¤ÇÏÃ¤¹¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸¤¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÊÝ¸î¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ç¸¤¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤é¡¢¥Ð¥«3¿Í½°¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ø¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºä¾å¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ç¯¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¿¥á¸ý¤Ç¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤ä¤¹»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯8·î¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤éX¾å¤ÇË½¸À¤òÍá¤Ó¤¿ÁûÆ°¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢´í¤¦¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ØÄ«·¿¤Î½÷¤ÈÌë·¿¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿ºÝ¡¢Ìë·¿¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØÄ«·¿¤Î¿Í¤Ï·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÇòÅò°û¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ê¤ó¤Î±ÉÍÜ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¡ØÄ«¤«¤é¤ªÅòÊ¨¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤éÀ³Ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¡¢Ä«·¿¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¡¢À³Ê¤òÈóÆñ¤¹¤ë ¡ÈÆÇÀå¡É ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤¹»Ò¤Î¿Í³Ê¹¶·â¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡Ù¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ï¤·¤«¤ê¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿°õ¾Ý¤È°Û¤Ê¤ë¸ÀÆ°¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡ÈÎáÏÂ¤Î¹¥´¶ÅÙ¥¿¥ì¥ó¥È¡É ¤¬¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£