LeSportsac×FREAK’S STORE別注カラーが登場！

LeSportsacの定番人気モデルが、FREAK’S STORE別注カラーで登場！今回は、過去にLeSportsacが展開していたクラシックなブラウンを再現したカラーや、ユニセックスで使いやすいブラック×デニムブルーの特別な配色が魅力的です。アイコニックなデザインに新たなカラーが加わり、さらに魅力的なラインアップとなっています。あなたの毎日に寄り添うアイテムが見つかりますよ♡

FREAK’S STORE別注カラーで新登場のLeSportsacアイテム

LeSportsacとFREAK’S STOREのコラボで登場した別注カラーは、どれもクラシックでありながら現代的なムードが漂います。

ブラウン×ベージュの組み合わせは、過去に展開されていたブラウンカラーを参考にしたもので、上品で落ち着いた印象を与えます。

一方、ブラック×デニムブルーは、ユニセックスで使いやすいデザイン。ブラック地にデニムカラーの差し色を加えた特別な配色が、シンプルでありながら一際目を引きます♪

ラインアップ紹介：FREAK’S STORE別注アイテム

MINI DUFFLE CROSSBODY

CLASSIC EVERYDAY BP

今回のコラボでは、様々なスタイルにマッチするアイテムが揃っています。「MINI DUFFLE CROSSBODY」は、\17,600(税込)で、コンパクトながらも収納力があり、日常使いにぴったりなアイテムです。

また、「CLASSIC EVERYDAY BP」は\26,400(税込)で、毎日の必需品をスマートに持ち運べるバックパック。

その他にも、トートバッグやベルトバッグ、コスメティッククラッチなど、豊富なラインアップが登場しています♡

ユニセックスなデザインで、性別問わず楽しめる

FREAK’S STORE別注カラーのLeSportsacアイテムは、ユニセックスで使えるデザインが特徴です。シンプルでありながら、差し色や配色に工夫が施されており、男女問わず幅広いシーンで活躍します。

特に、ブラック×デニムブルーの配色は、カジュアルながらも大人っぽさを引き立て、どんなコーディネートにも合わせやすいですよ。自分用にはもちろん、ギフトとしても最適なアイテムです♪

FREAK’S STORE別注カラーで、LeSportsacの魅力を再発見



FREAK’S STOREとのコラボレーションで、新たに別注カラーが登場したLeSportsacのアイテム。

ブラウン×ベージュやブラック×デニムブルーのカラーが、シンプルでありながら一味違った印象を与えてくれます。

ユニセックスデザインで、幅広いシーンに使えるこれらのアイテムは、あなたの毎日をよりスタイリッシュに彩ってくれること間違いなし。ぜひ、チェックしてみてくださいね♡