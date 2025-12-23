¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¡× Êá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÌ¼±¤¢¤ë´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¡¡½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅðÌ¤¿ëÍÆµ¿¡¡»§ËàÀîÆâ»Ô
Î±¼é¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¶â¤Ê¤É¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç»§ËàÀîÆâ»Ô¤Î´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»§ËàÀîÆâ»Ô¸æÎÍ²¼Ä®¤Ë½»¤à´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
»§ËàÀîÆâ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï23Æü¸áÁ°1»þÁ°¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê40Âå¡Ë¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶â¤Ê¤É¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Î²È¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢ÃËÀ¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Éô²°¤Ë¤ÏÊª¿§¤·¤¿À×¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤«¤éÃË¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀàÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦