¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¶µ°éµÔÂÔ¡×¤ä¡Ö¶µ°é³Êº¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤ëºòº£¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÃÏ°è¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ðÊó³Êº¹¤¬Ãø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢¼õ¸³¤À¤Ê¤ó¤ÆÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤ÎËÜ½ñ¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Ã»Ò¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¼õ¸³¥Ö¡¼¥à¤È¤Ï±ï±ó¤¤¿Æ¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Î¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»¿À®ÇÉ¡Ù¡ØÈ¿ÂÐÇÉ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¡ØÅÔ²ñ¤Ë½»¤àÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Î»Ò¤¬¼õ¤±¤ë¤â¤Î¡Ù...ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¼«Ê¬¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÊÌÀ¤³¦¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡Á°Ãø¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é ¿Æ»Ò¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²è°ìÅª¤Ê¸ø¶µ°é¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¼«¿È¤Î²áµî¤âÉÁ¤¤¤¿¥â¥ó¥º¡¼¥¹¡¼¤µ¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¡Ø¿ä¾©¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬²á¤´¤¹µï¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢4¤Ä¤Î²ÈÄí¤Î¼õ¸³¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÅ°é¼êÄ¢¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥¤¥È¤Î¥±¡¼¥¹¡£¾®³Ø¹»Æþ³Ø»þ¤ÏÃÎÅªµé¡ÊÃÎÅª¾ã³²ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¡Ë¤ÎÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ä¤Ï¥À¥á¤ÊÊì¿Æ¤Ê¤Î¡©¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¡¢¥æ¥¤¥È¤Î¥Þ¥Þ¤ÏÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ê¸ü¤¤´Ä¶¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß¡¢ÃÎÅª¤Ë¤â¥°¥ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÎÅªµé¤«¤é¾ð½ïµé¡Ê¼«ÊÄ¾É¡¦¾ð½ï¾ã³²ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¡Ë¤ËÅ¾ÀÒ¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ³Ø½¬ÌÌ¤â¼þ°Ï¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õ¸³¤ò¤¹¤ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®4¤Î¤È¤¤ËÃ´Ç¤¶µÍ¡¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÃæ³Ø¤ÏÉáÄÌµé¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ËÀèÇÚ¤ÎÎÅ°é¥Þ¥Þ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢»Ù±çµé¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤òÆÍÇË¤·¤Æ»äÎ©Ãæ¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤É¤â¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Ä´¤Ù»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡ÖÆþ»î¤¬ÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤Î¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë³Ø½¬ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·È¼Áö¡¢¤ß¤´¤ÈÂè°ì»ÖË¾¤Î»äÎ©Ãæ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥æ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÜÀè¤Î¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¤è¤ê¤â¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÇ½ÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÐº¹ÃÍÂÓ¤Î³Ø¹»¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Î¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ªÈ¯Ã£¤Î¤³¤È¡×¤ÈÂê¤·¤¿°åÎÅ¥³¥é¥à¤Ç¤â¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¤¤¤¤³Ø¹»¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼°Ì¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ6Ç¯´Ö²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Ø¹»Áª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¡Ø¤³¤Î»Ò¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÊÙ¶¯¤·¤Æ¡»¡»Ãæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤Î´ê¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ê¤Û¤¦¡£À®ÀÓ¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤â¾å¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡¡¼õ¸³¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡¢¤È¤¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢À¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¤¤¤¤³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¾¤ËÊÐº¹ÃÍ¤ò¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Î¥«¥®¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤ò¤¹¤Ù¤¤«É×ÉØ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢»×½Õ´ü¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÈ´ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤Ê»öÎã¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤É¤Î²ÈÄí¤â¡¢¼õ¸³¤ËÂÐ¤·¤ÆìÅÍß¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢º¤Æñ¤ÊÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¾ðÊó¶¯¼Ô¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤«¤¯À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÈ¯Ã£¾ã³²»ù¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤¬Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òµöÍÆ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¿Æ»Ò¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼õ¸³¤Ë¸Â¤é¤ºÈ¯Ã£¾ã³²»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤à²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Íå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë°ìºý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÎÊ¸¡¦»³¸ý¹¬±Ç¡Ï