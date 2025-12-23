Image: Iwatani

この時期に欠かせない暖房器具。

ついついエアコンを付けっぱにしちゃうこともありますが、いつの間にか空気が乾燥。肌や喉の調子も気になってしまうものです。

そこで今回は、乾燥知らずで空間をあたためてくれる暖房器具をまとめてご紹介します。

攻撃性のない暖かさを届けるオイルフリーヒーター

エアコンが苦手な筆者が寝室用に購入したのが、じんわり温まってカラダに優しいと評判のオイルフリーヒーター｢B04｣。世界で初めてオイルヒーターを製造・販売したとして知られる、イギリスのメーカー「Dimplex（ディンプレックス）」の中堅モデルです。

21度設定にしてフルパワー稼働（1200W）をすると、8畳の部屋が30分ほどで14度から17度まで上昇。1時間半で20度になり、その後は出力を調整しつつ適温をキープしてくれるのだそう。

エアコンと比べると、あたたまるまでに時間がかかるのは事実。その一方で、乾いた温風が出ないため喉の張り付き感も無く、部屋で過ごす時の快適度は格段に良くなったのだそう。

気になるのはやはり電気代。1日使った場合の金額など、元記事ではさらに詳しくレビューしています。

屋内外で使いやすいカセットガス式ストーブ

イワタニのカセットガス式ストーブ「マル暖」は、カセットガスを燃料にしたコンパクトなストーブ。

電気や灯油を必要とせず、カセットガスがあればどこでも暖をとれるため、キャンプやアウトドア、室内でのパーソナルストーブなど、幅広い使い方ができるのが魅力です。

また、昔ながらの感じで上にヤカンをのせてお湯を沸かすことも可能。加湿しながら空間をあたためられるので、乾燥問題も解決できそうです。

アプリで動かせるマルチダイナミックヒーター

乾燥知らずな暖房器具といえばデロンギ。そんなデロンギから発売された「マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル（IDH15WIFI-AB）」は、スマートフォンの専用アプリから電源オン・オフができるというハイテクモデル。無風でじんわりと室内をあたたかくしてくれるのが特徴です。

体験した筆者が印象的だったというのが、その静粛性の高さ。｢人の耳では何も聞こえないほど｣と謳っているとおり本当に静かで、寝室はもちろん、作業や映画に集中したい時にもぴったりだと感じたのだそう。

アプリの操作性も優れていて、曜日ごとのスケジュール設定や運転モードの切り替え、位置情報によるオン・オフなどもできるというのだから驚きです。

元記事では、Wi-Fi非搭載のよりシンプルなモデルも合わせてご紹介しています。

