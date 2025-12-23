「わたしのお嫁くん」原作者、高杉真宙＆波瑠の結婚を祝福「夢かと思って」
【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の高杉真宙（29）と女優の波瑠（34）が12月23日に結婚を発表。同日、2人が共演したフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」（2023年）の原作者・柴なつみ氏が、自身の X（旧Twitter）を通じて祝福のコメントを寄せた。
この日、高杉と波瑠はそれぞれのInstagramを通じて連名で結婚を発表。2人が初共演した「わたしのお嫁くん」で恋人役を演じていたことから、 Xでは「お嫁くん婚」と話題になり「お嫁くん」「高杉真宙」「嫁くん婚」「ドラマ共演きっかけ」「嫁くん大好き」「まっひー」「波瑠さん」「嫁くんの2人」などの関連ワードが続々とトレンド入りした。
2人の結婚発表を受け、柴氏は「寝ぼけてたのでほんとに夢かと思って普通に白湯飲んでました」「素敵なご夫婦すぎる！！！おめでとうございます」と喜びとともに祝福の言葉を寄せた。
同作は、柴氏作の同名コミックをドラマ化。仕事を完璧にこなし、同僚たちからも憧れの存在でありながらも“ズボラ女子”の一面をもつ主人公・速見穂香が、会社の後輩で家事が圧倒的に得意な“家事力最強男子”山本知博を嫁に迎える“社会派ラブコメディー”で、波瑠が穂香を、高杉が知博を演じていた。（modelpress編集部）
◆柴なつみ氏、高杉真宙＆波瑠の結婚を祝福
◆高杉真宙＆波瑠の初共演作「わたしのお嫁くん」
