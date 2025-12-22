【最悪の変化】2026年1月からディズニーでアトラクションに乗れなくなります…
ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【緊急速報】混雑状況の変化！1月以降ディズニーに起こる変化５選！」と題した動画を公開。2026年1月以降の東京ディズニーリゾートで、アトラクションの長期休止や新イベントの開始、お得な新チケットの登場など、パークの楽しみ方が大きく変わる点を解説した。
二コート氏によると、2026年1月から3月にかけては、多くのアトラクションが定期メンテナンスのため休止期間に入る。ディズニーランドでは「空飛ぶダンボ」（1月5日～3月31日）や「ホーンテッドマンション」（1月13日～2月18日）など7施設、ディズニーシーでも「レイジングスピリッツ」（1月27日～2月20日）や「エレクトリックレールウェイ」（1月27日～3月10日）など6施設が対象となる。訪問前には公式サイトでの詳細な運営状況の確認が不可欠である。
一方で、新しいショーやパレードも目白押しだ。ディズニーランドでは、1月1日から12日まで「お正月限定スペシャルグリーティングパレード」が、1月14日からはパレード「ミニー＠ファンダーランド」が開催される。ディズニーシーでは、2026年4月から開始予定の25周年イベントに先立ち、1月14日からウォーターフロントパークで新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ」がスタートする。
また、1月13日以降、新たに2種類のチケットが追加される。一つは、1日でディズニーランドとディズニーシーの両パークを自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート」。もう一つは、大学生や専門学校生などを対象とした「カレッジパスポート」で、こちらは2026年1月13日から3月31日までの期間限定で販売され、通常より最大1,900円お得になる。
二コート氏は、これらの変化に伴い客層も変わると分析。1月後半から3月にかけては卒業旅行などの学生が増え、絶叫系アトラクションが混雑する傾向にあるという。一方で、1月は年始を除けば基本的に閑散期であり、「遊びに行くにはチャンスな時期」と述べた。この時期は人気アトラクションの待ち時間も比較的短くなるため、効率的にパークを楽しむことができる。
2026年1月以降のディズニーリゾートは、アトラクションの休止が多いものの、閑散期を狙ったり、新イベントやお得なチケットを活用したりすることで、これまでとは違った楽しみ方ができる。訪問を計画している人は、事前に情報を収集し、最適なプランを立てることが推奨される。
