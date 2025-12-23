【独自入手】１冊1000円で完売…！詐欺で実刑の女性元市議「女優のような写真集」出版パーティ画像

鮮やかに彩られたケーキが乗った皿を手に微笑む女性。詐欺などの罪に問われ、懲役10年、追徴金１億9800万円の実刑判決を受けた人物だ――。

写真に写っているのは、元大阪府寝屋川市議の吉羽美華受刑者（45）である。新型コロナウイルスで業績が悪化した団体に対する融資制度を悪用し多額のカネをだまし取ったとして、’24年10月に前述のような実刑判決を受けた。吉羽受刑者ら男女５人が、福岡県警に逮捕されたのは’22年８月。虚偽の説明をして、融資に応じた複数の団体から３億円近くを詐取したとされる。

逮捕から３年余り……。今年12月11日、新たな展開があった。

「福岡地検が、吉羽受刑者らの起こした事件の被害者へ１億9800万円ほどの給付金を交付すると公表したんです。詐欺事件などの加害者から徴収した犯罪収益を分配する、被害回復給付金支給制度を利用したものだとか。給付金への申請は’26年２月９日までです」（全国紙社会部記者）

逮捕直後から「１円ももらっていない」「巻き込まれただけ」と容疑を否認していた吉羽受刑者。裁判でも自身の潔白を証明するためか上下真っ白なスーツという「勝負服」で法廷に現れ、大きな声で「起訴された事実はすべて争います！ 私は詐欺を企てておりません！」と主張していた。

黄色いベンツで登庁

吉羽受刑者は、’07年の寝屋川市議初当選直後から「お騒がせ議員」として有名だった。

「都内でイベント運営会社を経営しており、かなり羽振りがよかったのでしょう。黄色いベンツで、たびたび登庁。こだわりがあるのか、議員バッジは胸元ではなく派手にデコレーションされた携帯電話のストラップにつけていました。

さらに、政治資金を集めるためという名目で、『Mika Yoshiba』という写真集を発売しています。水着などのカットはありませんが、吉羽さんが私服姿で微笑む女優の作品のような美しい中身。500部出版した１冊1000円の写真集は、たちまち完売し増刷したそうです」（寝屋川市議会関係者）

『FRIDAYデジタル』は、’10年に行われた吉羽受刑者の写真集の出版記念パーティ写真を独自入手。冒頭で紹介したのは、そのうちの１枚だ。

「パーティで吉羽さんは、用意されたケーキなどのデザートを来場者へ自らふるまっていました。写真集を購入した人には直筆サインを書いて渡すサービスも。『JUMP PROJECT』と銘打ち、ビールケースの上に立って自身の政策を熱心に訴えていましたね」（パーティの参加者）

市議時代から、なにかと目立つ存在だった吉羽受刑者。現在は、自身の犯した罪と向き合う日々を送っている。