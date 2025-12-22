2025年の中央競馬を締めくくる暮れのグランプリ・第70回（GI、中山芝2500m）には、史上初の牝馬連覇を狙うレガレイラ、宝塚記念と春秋グランプリ制覇がかかるメイショウタバル、昨年のダービー馬ダノンデサイル、今年の皐月賞馬ミュージアムマイルらGI馬6頭が出走予定。

データ、追い切り、血統、展開……と様々な予想ファクターを駆使し、大一番の攻略に沸くグランプリウィークにおいて、競馬ファンのあいだで盛り上がるのは恒例の「サイン馬券」だ。

ここでは2025年の世相から有馬記念のサインを読み解く。

■ドジャース連覇と初の女性首相

昨年はプロ野球・横浜ベイスターズとMLB・ドジャースの優勝をサインに、両球団のチームカラー「青」と合致した4枠のレガレイラが制覇。野球界からのサイン読みは根強く、今年はやはりMLB・ドジャースのワールドシリーズ2連覇がターゲットか。

シンプルに2連覇からレガレイラのグランプリ連覇が連想できる。しかも、国内では高市早苗氏が初の女性首相に指名され、牝馬がトップに君臨するシナリオが揃った。ちなみに、ワールドシリーズはドジャースvs.ブルージェイズで両球団のチームカラーは青。高市早苗首相のファッションも青を基調したもの。レガレイラが昨年と同じく青の4枠に入ろうものなら連覇は濃厚だ。

ワールドシリーズでMVPを受賞したドジャースの山本由伸投手も、高市早苗首相も働いて働いて働いて働いて……働きまくった結果。宝塚記念11着という大敗にもめげず、働いて働いてオールカマーとエリザベス女王杯を連勝し、ファン投票1位の支持を受けた女傑が頂点に立つか。

■今年の漢字「熊」で出没注意の2騎

有馬記念のサインはネガティブな時事ネタからの発動が多く、2001年のアメリカ同時多発テロに関連した、1着マンハッタンカフェ→2着アメリカンボスの決着はあまりに有名。

今年の漢字「熊」は、日本各地で相次いだクマの出没に由来した。出走馬のうちクマに関連するのが、猪『熊』広次オーナー所有のエルトンバローズであり、同馬が馬券に絡めば高配当が期待できる。また、メイショウタバルの馬名の由来は「熊本県の田原坂（たばるざか）」であり、2頭のクマには出没注意だ。

また、昨年末から1年を通しお茶の間を騒がせたのが「フジテレビ問題」。この騒動で度々連呼されてきたのが「第三者委員会」のワードであり、思えば競馬界でも最近、「第三者」という言葉を耳にした。ダービー馬・クロワデュノールがジャパンCに挑む過程で陣営が「第三者の視点」を求め、最終追いを託された人物こそが、C.デムーロ騎手。グランプリでは今年の皐月賞馬ミュージアムマイルを駆り、当事者となるか。

■リアル『ザ・ロイヤルファミリー』馬券

2025年秋、毎週のように「サイン馬券」の話題を牽引してきたのが、妻夫木聡さん主演のテレビドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』。

勝負服とピンク帽から連想されたウインカーネリアンのスプリンターズS勝利に始まり、逃げ馬（秋華賞2着エリカエクスプレス）、社台の勝負服（マイルCS1着ジャンタルマンタル）、相続馬（ジャパンC1着カランダガン）と、サイン馬券が相次いで出現しSNSを賑わせた。

ドラマは山王耕造（佐藤浩市さん）が「有馬で勝つ」という目標を掲げ、日高の小さな牧場で出会ったロイヤルホープと共に夢を追いかけたストーリー。耕造は夢半ばで肺がんによりこの世を去ったが、その息子・耕一（目黒蓮さん）とロイヤルホープの産駒・ロイヤルファミリーでグランプリ制覇の夢を叶えるという「継承」がテーマだ。

日高生産にこだわり、有馬記念制覇の夢を追い、今年8月に膵臓がんで他界したのが、「メイショウ」の冠名で知られる故・松本好雄オーナー。その意思を息子・好隆さんが受け継ぎ、今年の有馬記念へ挑むのがメイショウタバルであり、同馬は日高地区の出身。リアル・ロイヤルファミリー馬券として2025年のグランプリを締めくくるか。

なお、ロイヤルファミリーの父ロイヤルホープは有馬記念で2着。ドラマ内で使用されたレース映像は2018年の有馬記念であり、そこで2着だったのはレイデオロだった。奇しくも今年は、ドラマの設定と同じく「雨の有馬記念」になる予報もあり、レイデオロ産駒のアドマイヤテラ、サンライズアース、エキサイトバイオ（除外対象）には2着のサインが出ている。