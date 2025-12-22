テレビ界でタレント・ギャル曽根（40歳）の存在感が高まっている。大食い女王として名をはせた彼女だが、最近ではタレントとしてさまざまなジャンルで八面六臂の活躍を見せている。その凄みとは？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】『ラヴィット！』スタッフや出演者たちに誕生日を祝ってもらうギャル曽根。他、MC川島明とギャル曽根のツーショットなども

今年も一年間、民放各局のテレビマンとたくさん話をしてきましたが、バラエティの現場で最も話題にあがった女性タレントはギャル曽根さんでした。

現在の主な出演番組は『有吉ゼミ』（日本テレビ系）、『ラヴィット！』木曜（TBS系）、『熱狂マニアさん！』（TBS系）、『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）、『ザ・共通テン！』（フジテレビ系）であり、これ以外でも多くの番組にゲスト出演しています。

さらに22日夜の『有吉ゼミ3時間SP』ではメイン企画として「ギャル曽根一家爆食旅」を放送。看板企画の「チャレンジグルメ」に加えて、年末特番のメイン企画として家族旅が放送されるなど、業界内では「有吉弘行さんではなくギャル曽根の番組」という声もあがるほどの活躍を見せています。

また、40歳の誕生日を迎えた今月4日の『ラヴィット！』では2時間まるごとお祝い企画を放送。「ギャル曽根さんの長所は？短所は？足りないものは？言われたら嫌な言葉は？」などのアンケートゲームでキレたり、AMEMIYAさんの誕生日ソングに号泣したり、夫と子どもからの手紙でさらに号泣したり、最後は「木曜イチ口が悪くて、木曜イチ揉めごとが多くて、木曜イチ治安が悪く、木曜イチ素直な人」というフレーズで称えられました。

ギャル曽根さんは大食いタレントの枠を超え、マルチタレントとしてどんなところが評価されているのか。芸能生活20年の今、業界内で「今最も結果を出す女性タレント」「芸人やアイドルを従えたポジションで活躍できる」と言われるようになったポイントをあげていきます。

ギャル曽根が「食レポ無双」の理由

ギャル曽根さんの"入口"と"飛躍のきっかけ"がグルメであることは間違いないところでしょう。大食いに限らず「本当においしそうな顔で食べる」「食べ方がキレイ」「視聴者が見やすい角度で食べている」ことがテレビマンだけでなく視聴者にも浸透。これによって「ギャル曽根のグルメ企画なら安心して見てもらえる」という信頼感が生まれました。

常に「たくさん食べたい」というスタンスなので、多くのメニューを紹介することが可能であり、ギャル曽根さんは店と視聴者の両方にメリットがあります。さらに「食レポのコメントがわかりやすく、ちょうどいい長さで聞きやすい」ことも評価のポイント。しかも芸能人というより一般人のような庶民目線からコメントするため、視聴者は自分が食べているような臨場感が得られます。

番組や企画の内容によっては、主婦目線でレシピに言及できることも起用メリットの1つ。調理師免許を持つなど「食べるだけでなく料理することも好き」なため、「作って食べる」という構成にも対応できるなど、"食レポ無双"と言われるまでの存在になりました。

ギャル曽根さんはグルメ企画では終始ポジティブで楽しそうに全力投球しているほか、3児の子育てに励む母親であり、夫のテレビディレクター・名城ラリータさんとの仲も円満。仕事と家庭を笑顔で両立する好感度や親近感は、朝、昼、ゴールデンタイムのすべてで通用する稀有なレベルであり、女性タレントの中でもトップクラスと言っていいでしょう。

特に食べることがメインのシンプルな構成の番組は構成・演出が単調になりがちなだけに、ギャル曽根さんの存在感と食レポ技術は際立っています。

夫から「努力の人」と言われる姿勢

ギャル曽根さんは『ラヴィット！』の誕生日企画で夫から「あなたは努力の人」と言われるシーンがありました。収録前の情報収集、収録後の反省、放送時のチェックを欠かさず、時にバラエティのプロである夫にアドバイスを求めることで、食べるシーンだけでなく、コメントのフレーズ選び、タレント別の絡み方が着実に進化していきました。

3年前の誕生日企画でも祝福ソングを作ったAMEMIYAさんが「だいぶキャラ変わった」「『覚醒してんだな』と思ってうれしかった」と称えていましたが、それはスタッフや共演者も同様。努力で着実な進化を重ねる姿勢が、川島明さんから「いろんな番組で本当に頼りにしている存在」と言われることにつながりました。

他のタレントとの違いは「食べる以外何もできない」という状態からのスタート。つまり視聴者と同じような状態から芸能生活をはじめて、悩みながらも地道に成長を重ねていく姿勢が「芸能生活20年の今なお視聴者目線を持てる」という差別化になっています。

「喜怒哀楽をさらけ出す芸風」が評価

各局のテレビマンとギャル曽根さんについて話をしていたとき、最も印象的だったのが「喜怒哀楽をさらけ出せるのがいい」という高評価の理由。食レポの時は喜び、楽しそうな姿を見せることに徹していますが、他のバラエティでは喜怒哀楽の"怒"と"哀"もしっかり見せられることが評価につながっています。

なかでも『ラヴィット！』の木曜日はNON STYLE・石田明さん、ニューヨーク、男性ブランコ、令和ロマン、横田真悠さんがそろう中、大半の企画で中心にいるのはギャル曽根さん。グルメはもちろんトーク、ゲームなどでも、イジりイジられ、アイドルにも躊躇なく吠えたり、泣かされたりなどのさまざまな表情で笑いを誘っています。

ただ、ギャル曽根さんがグルメ以外のバラエティに進出したばかりのころはネット上に「うるさい」「面白くない」などのコメントが多く、本人も落ち込んでいたようでした。しかし、徐々にその頑張りが伝わったことでそれらの声は消えていったのです。

ギャル曽根さんは登録者数70万人のYouTubeチャンネル「ごはんは残さず食べましょう」も運営するなど、ネット上の活動も両立。ここでは食レポ、買い物、料理が中心の構成で主に女性層からの支持を得ています。

YouTube動画には母親も登場するなど、姉と弟を含めた家族仲がよく、大食いが母から自分の子どもにまで受け継がれていることもテレビマンにとっては魅力の1つでしょう。実際に『有吉ゼミ』などに家族が出演していますし、今後増える可能性もありそうです。

局を問わずグルメ番組は多く、YouTubeチャンネルも含め、グルメ系のタレントは増えましたが、ギャル曽根さんに続く存在は現れていません。それどころか「視聴率を取るのがむずかしい」と言われる19時台の強さでは女性タレント最高峰だけに、2026年はさらなる活躍が期待できるのではないでしょうか。

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。