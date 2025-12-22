この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「いつも入院準備してる」女性格闘家、アイドル志望だった過去と壮絶な覚悟を告白「今日生きて帰れますように」

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「女性格闘家にインタビュー」と題した動画を公開。総合格闘家として活動するナナチャンチン氏が出演し、アイドルを目指していた過去や、常に死と隣り合わせであるという壮絶な覚悟を明かした。



動画の冒頭、ナナチャンチン氏は自身の職業を「総合格闘技をやってます」と紹介。試合に臨む際の心境について、「怖いです。いつも入院する準備をして、『今日生きて帰れますように』って」と語り、常に危険と隣り合わせの厳しい世界であることをうかがわせた。



格闘技を始めたきっかけを尋ねられると、「アイドルになりたかった」と意外な過去を告白。「目立ちたかった」という思いから、知人に「リング上がっちゃいなよ。目立つよ」と勧められたことがきっかけで、格闘家の道へ進んだという。



身長143cmと小柄なため、戦術にも工夫を凝らしている。当初はタックルを試みたものの、相手の膝蹴りを浴びることが多かったため、ブラジリアン柔術を習得。相手を寝技に引き込むスタイルを確立し、得意技は「木村ロック」や「アームバー（腕挫十字固）」だと明かした。



そんな壮絶な日常を送る一方で、ナナチャンチン氏は視聴者に向けて「私は毎日毎日、自分で『かわいい、かわいい。うん、かわいい』って言ってる」と、自己肯定感を高める習慣を披露。「絶対自信を持った方がいいと思います」と力強いエールを送り、動画を締めくくった。