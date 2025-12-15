「日本でさえ出場できない可能性がある」“3.5→２”アジアサッカー界を揺るがす正式決定に中国絶望「不可能だ」「生きている間には見られない」
国際サッカー連盟（FIFA）は12月17日、2028年に行なわれるロサンゼルス・オリンピックの出場枠を発表した。
男子は16から12、女子が12から16へ出場国が変更となったのに伴い、アジアの枠は男子が3.5から２へ削減され、女子が２から2.5へ増加した。男子が２枠というのは、アジアサッカー界にとっては厳しい決定だ。
中国のメディア『捜狐』は、この報を受け、「男子のオリンピック出場の夢はますます遠のいた」「２年後のオリンピック予選は非常に厳しいものとなるだろう」と嘆いた。
また、同国のファンからは次のような声があがった。
「理解できない」
「どうやっても、その２枠を獲得するのは不可能だ」
「中国が五輪でゴールを決めるところを生きている間には見られないだろう」
「たとえ１枠減っても、我々には関係ない」
「４枠でも出場できなかった」
「日本でさえ出場できない可能性がある」
「オリンピックのサッカー競技はその威信を失いつつある」
3.5枠でも厳しい状況だったため、もはや不可能に近いと白旗ムードが漂っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
