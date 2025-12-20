大谷のカードが4.6億円で落札

ドジャース・大谷翔平投手のおかげで“億り人”が増えている。18日（日本時間19日）、米オークションサイト「Fanatics Collect」に出品された、世界で1枚だけのサイン入りカードが300万ドル（約4億6700万円）で落札された。過去にも大谷のグッズは異次元の値段がついている。

今回出品されたのは「2025 Topps Chrome MVP Award Gold MLB Logoman Shohei Ohtani PATCH AUTO 1/1」。MVP、サイ・ヤング賞、新人王を前年に受賞した選手だけが着用できる“ゴールド・ロゴマン”の実物が封入されたカードだ。4月29日（同30日）のマーリンズ戦で使用されたものとなっている。

大谷の“記念グッズ”はこれまでにも幾度となく高値がついていた。昨年の50本塁打＆50盗塁（50-50）の記念球はボールとしては最高額となる約440万ドル（約6億8000万円）、TOPPS「50/50」ボックスに封入された「Dynasty Black」が106万7500ドル（約1億6000万円）で落札されている。

今年のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った3本目のホームランボールは、16日（同17日）にオークションに出品されることになったと米紙「ニューヨーク・ポスト」が報じているが、持ち主のもとには200万ドル（約3億円）の買取オファーもあったという。

ドジャースと大谷の契約は10年7億ドル（約1020億円）。すでに球団は契約分を回収したという報道もあるが……。大谷の人気は計り知れない。（Full-Count編集部）