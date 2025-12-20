ÀÖºä¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¡ÖÇå½þ³Û¤Ï2²¯±ßÄ¶¡×ÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×ºÊ¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î¹â³Û²½¤Ë
Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Ë¤¢¤ë²ñ°÷À©¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÉ×ÉØ2¿Í¤¬»àË´¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Ë¤ÏÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÏÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼¼Æâ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¸½ºß¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÁÜºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬¤É¤Î»þÅÀ¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹¤ä·Ð±ÄÂ¦¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ÎÆîß·µ£¸ãÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢·Ð±Ä¡¦±¿±ÄÂ¦¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡·Ð±Ä¡¦±¿±ÄÂ¦¤¬Éé¤¦¡Ö°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡×¤Î½Å¤µ
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦±¿±Ä¼Ô¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡Ù¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎÅù¤ò´í¸±¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´í¸±¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð´í¸±¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£»ÜÀß¤¬´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤ÏÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¡¦´ÉÍýµÁÌ³¤Î¿å½à¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¸Î¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½¾¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÃí°ÕÀâÌÀ¤äÄê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£Æîß·ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â²¹´Ä¶¤Ç¤¢¤êÂÎÄ´¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤äÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÂÎÄ´µÞÊÑ»þ¤Ë³°Éô¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î´í¸±À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤òÍøÍÑ¼Ô¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤º¡¢Ëü¤¬°ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÊÄ¤¸¹þ¤á¡Ù¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷Àß·×¤äÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµß½õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¡¦´ÉÍýµÁÌ³¤òÉé¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×
Ì©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¹â²¹¤Î¼¼Æâ¤Ç¡¢Èó¾ïÍÑÀßÈ÷¤È¤¤¤¦¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡×¤¹¤éµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤Èï³²¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÌµÎÏ´¶¤È¡¢°äÂ²¤ÎÌµÇ°¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡Èó¾ïÍÑÀßÈ÷¤Ï¡ÖÀßÃÖ¡×¤è¤ê¡Ö±¿ÍÑ¡×¤¬½ÅÍ×
Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ä·ÙÊóÀßÈ÷¤Ï¡ÈÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤¬¡ÖºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆîß·ÊÛ¸î»Î¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÎà»÷¤·¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Æîß·ÊÛ¸î»Î¤Ï2001Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Ó¥ë²ÐºÒ¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï44Ì¾¤¬»àË´¤¹¤ëÄË¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÈòÆñ³¬ÃÊ¤Ë²ÙÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åù¤ÎÉÔÈ÷¤¬½ÅÂç»ë¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹Ä¹¤é5Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Èó¾ïÍÑÀßÈ÷¤äÅÀ¸¡¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÈï³²³ÈÂç¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈó¾ïÍÑÀßÈ÷¤ÎÉÔÈ÷¤Ï¸·¤·¤¯È½ÃÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¾ïÍÑÀßÈ÷¼«ÂÎ¤Î¸Î¾ã¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡ØÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò°ìÅÙ¤âÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó¾ïÍÑÀßÈ÷¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¦¥ÊÅ¹Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢¡´í¸±¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ë¡Î§¾å¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤«¡×¡Ö»ö¸Î¤òËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤ò¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£Æîß·ÊÛ¸î»Î¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
Ë¡Î§¾å¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤«¡×¡Ö»ö¸Î¤òËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤ò¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£Æîß·ÊÛ¸î»Î¤Ïº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£