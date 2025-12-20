Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¾×·â¡Ö¥¨¥°¤¥¡ª¡×¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¡×¡¡¸ÞÎØ»ñ³Ê¤Ê¤·17ºÐ¤Î¡Ö79.33¡×ÅçÅÄËã±û¤¬SP2°Ì
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦½÷»ÒSP
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬79.33ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2°ÌÈ¯¿Ê¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤17ºÐ¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È0.1ÅÀº¹¤Ç21Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âÆÀÅÀ¤Ë¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ºÇ¶¯½÷²¦¤¬Â¸Ê¬¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÃåÉ¹¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬À®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£Î¾¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÀ®¸ù¡£´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë±éµ»¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥ë¥Ã¥Ä¨¡¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤â·è¤á¡¢¡ÖÉ½¸½¤âµîÇ¯¤è¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î17ºÐ¡£ÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿SP6°Ì¤ÎÅÏÊÕÎÑ²Ì¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡¢¥¨¥°¤¥¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡£ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¤Ã¤±¡Ä¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÅ¨¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¡Ö¸ÞÎØÁ°Ç¯¤Î7·î1Æü»þÅÀ¤Ç17ºÐ°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤¬2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤À¡£
¡¡Æ±¤¸17ºÐ¤À¤¬¡¢4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤ëÃæ°æ°¡Èþ¤Ï¡¢ÅçÅÄ¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£¡ÖËã±û¤Á¤ã¤ó¤¬79ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÏÀ¨¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ãæ°æ¤â77.50ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç3°Ì¡£¡Ö¡ÊÅçÅÄ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤Þ¤ÀÍÚ¤«¤Ë±ó¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Ç¾å°Ì¤òÁè¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦µÜÆâ ¹¨ºÈ / Hiroya Miyauchi¡Ë