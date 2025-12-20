LINE¤ËÄÌÃÎ¤³¤Ê¤¤»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤òLINEÀìÌç²È¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬²òÀâ
LINEÀìÌç²È¤Î¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Î¤é¤¯¤é¤¯LINE¶µ¼¼¡×¤Ç¡ÖLINE¤ËÄÌÃÎ¤³¤Ê¤¤»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ëLINE¤ÎÄÌÃÎ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤ò¸«Ä¾¤¹Á°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¡¢°Õ³°¤Ê¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸»á¤Ï¡¢LINE¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÏLINE¥¢¥×¥êÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤ÎÀßÄê¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»á¤¬¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡Öµ¡Æâ¥âー¥É¡×¤ÎÀßÄê¤À¡£
Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢²èÌÌ¤Î¾åÉô¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Ë¡Öµ¡Æâ¥âー¥É¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»á¤ÏÀâÌÀ¡£¤³¤Îµ¡Æâ¥âー¥É¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢LINE¤ÎÄÌÃÎ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤â¤·µ¡Æâ¥âー¥É¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
LINE¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¥¢¥×¥ê¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤äÀßÄê¤òµ¿¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌ¿®ÀßÄê¤Ë¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤ÊÏ¢Íí¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀßÄê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
