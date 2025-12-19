Jを経由せず海外挑戦→２年足らずでドイツ強豪へ！フランクフルト幹部が語った若きサムライへの期待「さらなる可能性を秘めている」
ドイツの強豪フランクフルトが現地12月18日、スウェーデンのユールゴーデンから小杉啓太が2026年１月１日付けで加入すると発表した。現在ブンデスリーガ７位のフランクフルトには、堂安律が所属しているほか、U-21チームでは長谷部誠氏がコーチを務めている。
小杉は神奈川県鎌倉市出身の19歳。湘南ベルマーレの下部組織で頭角を現すと、2024年３月の高校卒業のタイミングで、Jリーグを経由せずにユールゴーデンへ。いきなり飛び込んだ海外の世界でも、左利きの左SBとして出場を重ねている。また、世代別の日本代表としても存在感を発揮しているロス五輪世代屈指の実力者だ。
その活躍が認められ、海外挑戦から２年足らずで欧州５大リーグへステップアップを果たした。スポーツディレクターのティモ・ハルドゥング氏も、新進気鋭のサムライに強い期待を寄せており、獲得にあたり次のようにコメントした。
「ケイタ・コスギはボールを扱う技術に優れているだけでなく、広い範囲をカバーし、高い運動量を持つ若き左サイドバックだ。スウェーデンリーグやヨーロッパのカップ戦でレギュラーとして実力を証明しており、さらなる成長の可能性を秘めている」
カンファレンスリーグ、U-20ワールドカップも経験している小杉は、さらなる成長曲線を描く。堂安との日本人レフティコンビにも大注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
