墜落したプライベートジェットに搭乗していた元NASCARドライバーのグレッグ・ビッフル氏/James Gilbert/Getty Images

ノースカロライナ州ステーツビル（CNN）米東部ノースカロライナ州ステーツビルで18日、小型プライベートジェットが墜落し、7人が死亡した。州のハイウェーパトロールが明らかにした。

遺族の声明によると、犠牲者には自動車レースNASCARの元ドライバー、グレッグ・ビッフル氏と妻のクリスティーナさん、そして2人の子どもが含まれている。

遺族は共同声明で、「この悲劇は、私たち家族全員に言葉にならないほどの深い悲しみをもたらした」と述べ、プライバシー保護を求めた。

墜落したセスナC550にはビッフル氏とその家族に加え、他に3人の乗客が搭乗していた。

米連邦航空局（FAA）はCNNに対し、「セスナC​​550が18日午前10時20分前後、ノースカロライナ州ステーツビル地域空港への着陸中に墜落した。FAAと国家運輸安全委員会（NTSB）が調査に当たる」と述べた。調査はNTSBが主導し、最新情報を提供するとした。

知らせを受けたノースカロライナ州のスタイン知事は、「胸が張り裂ける思いだ」と表明。X（旧ツイッター）への投稿で、「グレッグ・ビッフル氏は勇気と思いやりに満ちた人生を送り、ハリケーン・ヘレンの後、ノースカロライナ州西部のために尽力した。この悲劇的な事故で愛する人を失ったすべての人々に心からお悔やみを申し上げる」と綴（つづ）った。

ビッフル氏の長年のレーシングチームであるRFKレーシングは、「レーシングファミリーの大切な一員」を失ったことに「打ちのめされている」と述べた。

NASCARもビッフル氏の訃報（ふほう）に「打ちのめされている」と述べた。

NASCARのニュースリリースによると、ビッフル氏は19回の優勝を誇るNASCARの偉大なドライバー75人の一人に挙げられている。

暫定飛行追跡データでは、墜落した小型機は午前10時ごろにステーツビル地域空港を離陸し、約8キロ飛行してから左旋回して同空港に戻った。 航空機追跡サイトのFlightAwareによると、同機の飛行高度は2000フィート（約610メートル）以下だった。

空港の自動気象観測では墜落から約80分後に低い雲や小雨が観測され、視程は約4.8キロ未満だった。墜落時、こうした気象条件下にあったかは不明。