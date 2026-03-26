[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表DF長友佑都(FC東京)が、また一つ歴史に名を刻んだ。北中米W杯前最後の強化試合となったアイスランド戦に後半開始から出場。39歳261日で国際Aマッチのピッチに立ち、GK川島永嗣の39歳82日を上回る日本代表史上歴代2位の年長出場記録を樹立した。5大会連続となるW杯メンバーに名を連ねたベテランが、ピッチ内外で存在感を示した。代表戦出場は昨年9月9日のアメリカ