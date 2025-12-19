前菜もメインも迷わない！クリスマスにおすすめ、簡単おもてなしメニュー7品

街にイルミネーションが灯って活気づき、12月のメインイベントとも言えるクリスマスが近づいてきましたね♪今年のパーティーメニューはもう決まりましたか？ 今回は、クリスマスに欠かせないチキンと一緒に楽しむレシピをピックアップ！テーブルを彩るおしゃれレシピは、クリスマス以外にも、人が集まる機会にぴったりなものばかりですよ。

クリスマスにぴったりなパーティーメニューをご紹介！

りんごとサーモンのカルパッチョ

サーモンなど白身魚の刺身を薄切りにしたものに、ベビーリーフやトマトなどの野菜を加えて、オリーブ油やチーズなどをかけて作る「カルパッチョ」。簡単に彩りよく作れるので、前菜メニューとして重宝しますね。



パーティーに取り入れるなら、フルーツを加えて作るのもおすすめ！

単調になりがちなカルパッチョに食感や風味もプラスされて満足感がアップしますし、華やかさが増して前菜だけどメイン級に。この一皿でワインが止まらなくなるかもしれません♪

しっとりした食感に程よい塩味が特徴の「生ハム」は、そのまま食べてもおいしいですが、少し手を加えるだけで一気にパーティー映えしますよ。



こちらは、マッシュポテトにクリームチーズを入れ、さらに生ハムで巻いただけの簡単アレンジ。仕上げにパセリやブラックペッパーなどをかけても◎。クリスマス感を演出したいときは、ピンクペッパーがぴったり！ あっという間にワイン泥棒な一品が完成です♪

ポークステーキ

クリスマスメニューの王道はチキンだけど、違ったメインも挑戦してみたい……。そんなときは、「ポークソテー」はいかがでしょうか。



お肉に切れ目を入れて筋切りするなど、下処理をしっかりすることでお肉は柔らかく仕上がり、酸味の効いた甘めのソースでお子さんでも食べやすいメイン料理になります。



付け合わせは葉物やトマトにすれば、一皿でクリスマス感が味わえますね。

手巻き寿司

パーティーだって米派！ という方はやはり「手巻き寿司」は外せないメニュー。

食べ盛りのお子さんの場合、あれこれ作るよりも一品を豪華にする方が楽ですし、何より盛り上がります。



魚介でもお肉でもどんなネタでも受け止めてくれるのが酢飯のいいところ。好みのネタを各々好きなだけ食べられて、幸福感も満たされます♪

手巻き寿司｜Instagram（＠ciibo_cooking）トマト煮込み

真っ赤なトマトカラーでクリスマスにぴったりな「トマト煮込み」は、クリスマスの時期になると多く出回るスペアリブで作るのもおすすめです。



煮込む時間はかかりますが、その分お肉はホロッとほどけ至福の一口を堪能できますよ。



もちろん、鶏肉やハンバーグなども煮込んでも◎。ご飯もパンも合うメイン料理ですね。

フリコ

フライドポテトやガレットなど、じゃがいもで作るおつまみは色々ありますが、ワインを楽しみたいときは、イタリア北東部・フリウリ地方の郷土料理「フリコ」がぴったり。



マッシュポテトにチーズをかけて焼くだけなのに、ほくほく感とチーズの濃厚な味わいがクセになる味わいなんです。



玉ねぎを加えたり、お好みでマヨネーズやケチャップ、プラックペッパー添えてもおいしいですよ。

米粉のクリスピーピザ

クリスマスなどのイベントの日はピザの需要も高まりますが、品数が多くなりがちなパーティーだと、ピザはヘビーで食べきれないという場合も……。



ピザも他のメニューも楽しみたいという欲張りさんには、米粉で作るピザがおすすめ！

生地は米粉と豆腐で作るのでヘルシーですし、カリッとしたクリスピータイプなので軽い食感で食べられます。何より発酵なしで作れるのもありがたい！



ソースや具材で色々バリエーションが楽しめるピザは、お子さんも楽しく作れていいですね。

ピザ

年末年始の集まる機会にもおすすめ！

クリスマスメニューとしてご紹介しましたが、クリスマスが終わっても大晦日やお正月など、まだまだ人が集まる機会が多い時期。

そんなときでも重宝するメニューばかりですので、ぜひクリスマス以外のおもてなしにも参考にしてみてくださいね。