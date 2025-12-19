今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、「年収が高い会社ランキング2025【東京】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期としている。

以下、「年収が高い会社ランキング2025【東京】」を見ていこう。本記事の対象は、単体の従業員数が100人以上の企業としている。また、持ち株会社（ホールディングス、本記事の表では「HD」と表記）は、少数の従業員で構成され、そのグループ企業の一般的な年収よりも高いケースが多いことをあらかじめお断りしておく。

トップ5には総合商社と

大手不動産会社の名が並ぶ

1位はM＆Aキャピタルパートナーズで、平均年収は2277.6万円だった。2位よりも200万円以上高い高額年収だが、前年の平均年収（2478万円）からはダウンしている。

同社は中堅・中小企業をメインターゲットとしたM＆A（企業、事業の合併・買収）の仲介、アドバイザリーやデータベース提供などを行う企業である。従業員は244人、平均年齢は32.2歳。東京だけでなく、全都道府県を対象とする『年収が高い会社ランキング2025』でも1位となっている。

2位は不動産デベロッパーのヒューリックで、平均年収は2035.7万円。前年の3位からランクアップした。前年の平均年収は1908万円だったので、1年で100万円以上上がったことになる。ヒューリックは、東京23区、特に駅近・都心の好立地オフィスや商業ビルを主戦場とする会社で、ビルを建てるだけでなく、長く貸して稼ぐ不動産賃貸事業を行っている。

3位は大手総合商社の三菱商事で、平均年収は2033.4万円。平均年収2000万円以上となったのは以上3社だった。

