LINE 通知こないのはなぜ？ LINE専門家 ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「LINE 通知こないのはなぜ？」と題した動画を公開。多くの人が経験するLINEの通知が届かない問題について、その原因と具体的な対処法を10項目に分けて詳しく解説した。
ひらい先生氏は、LINEの通知が来ない原因は一つとは限らず、複数の設定が影響している場合があると指摘。友人や家族からの大切な連絡を見逃さないためにも、体系的なチェックが必要だと語る。
氏が挙げる10個の原因は以下の通りである。
1. 機内モードの確認
2. LINEアプリ内の通知設定
3. 個別トークの通知設定
4. スマホ本体の通知設定
5. キャッシュデータの削除
6. ストレージ容量の確認
7. LINEやOSのバージョンを最新にする
8. ネットワークの安定化
9. スマホを再起動する
10. その他の通知音設定
特に見落としがちなのが、LINEアプリの設定だけでなく「スマホ本体の通知設定」であると氏は指摘する。LINEアプリ側で通知をオンにしていても、スマートフォン本体の設定でLINEからの通知がオフになっていると、通知は一切届かないという。また、特定の相手からの通知だけが来ない場合は、そのトークルームの設定で通知がオフになっている可能性が高いと説明した。
さらに、アプリのキャッシュデータが溜まりすぎていたり、スマートフォンのストレージ容量が不足していたりすることも、動作不良の原因となり得ると解説。通信環境の確認や、LINEアプリ・OSを常に最新の状態に保つことの重要性も強調した。様々な設定を確認しても改善しない場合は、スマートフォン本体を再起動することで問題が解決することもあるという。
大切なメッセージを見逃してしまうと、人間関係に影響を及ぼす可能性もある。今回紹介されたチェックリストを参考に、自身の設定を一度見直してみてはいかがだろうか。
