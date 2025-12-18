75歳女が連続スイーツ窃盗…職質で万引き認める 防犯カメラで“第2の泥棒”の存在が発覚 新潟市
新潟市にあるスイーツの無人販売店で、商品を手に取ると持っていた紙袋に、そのままイン。
会計をせずに店をあとにするスイーツ泥棒の犯行の様子がカメラに捉えられていました。
GOZZO de sweets 永井克幸代表：
お客さまとの信頼関係で持っている店なので非常に残念。
オーナーによりますとこの日は、1個250円の冷凍たい焼きが複数、盗まれていたといいます。
警察によりますと17日、店舗周辺で職務質問をした75歳の女が、万引きを認めているということです。
さらに、店がこれまでの被害をさかのぼって確認したところ新たに発覚したのが…。
GOZZO de sweets 永井克幸代表：
ビデオ確認するじゃないですか。その確認をしていた中で男性の犯行が判明した。
肩にかけた白いバッグに商品を1個、2個、3個とためらいなくバッグに入れるのが確認できます。
そして、セルフレジの前に立ち両手を精算機に近づけますが、何も手にしていません。
紙幣を入れるふりをしているのでしょうか。
第2のスイーツ泥棒はパフェアイスなど11点、約6000円分の商品を盗んでいったといいます。
この店舗では、これまで30個ほどの商品が盗まれ被害額は約1万4000円に上るということです。