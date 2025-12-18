元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏が１７日、日本テレビ系「ネコになりたい。ホラン×指原のカイギカイギカイギ」で、４０歳を過ぎてから行かなくなった場所を明かした。

佐久間氏は、指原莉乃とホラン千秋とトーク。その中で後輩に対して怒るときに「だんだんエスカレートしていく」「ドーパミンが出る」といい、過去の失敗まであげつらうようになったことに気づき、「俺、今気持ち良くなっているかもしれない」と自重。

それに気付いてからは「４０歳を超えてからは証拠が残る形でしか怒らないようにしようと。文書でしか怒らない。スクショされても転載されてもいいことでしか怒らないと決めた」と振り返り。

そのため「だから飲み会、ご飯会は好きだけど、２次会は一切行かない。４０歳になってからは２次会はほぼ行ってない」とコメント。「悪い事が起こるのは全部２次会。１次会では絶対に起きない」と断言だ。

指原も「しゃべることがなくなって人生観とかになって熱くなって口論」と言うと、ホランも２次会に行った人が翌日来ず「２次会で殴り合いになった」と振り返っていた。