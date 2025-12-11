ヤクルトからポスティングシステムでメジャーへの移籍を目指す村上宗隆内野手の交渉期限が、米東部時間２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫っている中、情報サイトのＭＬＢトレードルーマーズが日本時間１８日までに、村上に対する現状を紹介した。

同サイトはシーズンオフに入った直後、フリーエージェント（ＦＡ）ランキングで村上を４位。８年総額１億８０００万ドル（約２７９億円）の契約と予想した。しかし、各メディアの報道によると現在、レッドソックス、マリナーズ、タイガース、フィリーズ、メッツ、ブルージェイズ、パイレーツなどが興味を持っているとしているものの、依然契約に至っていない。

村上の場合、メジャーのスカウト陣は口をそろえて彼のモンスター級のポテンシャルを称賛している一方で通算三振率が２６％近くあり、メジャーではより高くなると予想されている。また、三塁守備で不安が残り一塁手に起用されることが濃厚だ。まだ２５歳という若さとこの２点のマイナス面をどう考慮するのか、そして、村上サイドが残り５日間でどんな結論を出すのか興味は尽きない。